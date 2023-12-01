قطر: المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف العودة للهدنة

الدوحة: قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الجمعة إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين “بهدف العودة إلى حالة الهدنة”.
وقال البيان إن “استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة”.
وأعربت قطر في البيان ذاته عن أسفها “الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها”.
وشددت على “الالتزام مع شركاء الوساطة (مصر والولايات المتحدة) باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة”.
وطالبت “المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف القتال”.
وجددت قطر “إدانة استهداف المدنيين ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة دون عوائق”.
ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.
وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه إن “المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل”، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه استأنف القتال في غزة مع انتهاء موعد الهدنة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء القطاع.
واستشهد إثر الغارات عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
(وكالات)
تمنينا من مصر والاردن وسوريا ولبنان أن تفتح الحدود للشعوب!، ولكن، ليس للعرب “معتصم”!.
ملايين العرب تركب قوارب الموت و تكسر الحدود لتهاجر إلى أوروبا. و السفارة الأمريكية في كل بلد. و الغاز يتدفق إلى كل الدول الغربية الداعمة لإسرائيل. و هناك ألف وسيلة لنصرة الفلسطينيين. فلا نعلق عجزنا على مصر و الأردن.
لا يوجد أمامنا سوى الموت عاشت فلسطين حره
هههها ….تنبأنا البارحة بهذا السيناريوا …..شتان بين الحكمة و العقل و السذاجة و النقل …..فليكن درس للبعض …..و خاصة لصاحب المقولة الشهيرة ” عامان من الفشل و العبث ” في خصوص تونس و رئيسها …. نحن هنا لكم بالمرصاد للدفاع عن بلدنا و رئيسنا ….
بالنظر الى الخطاب والتحشيد في الكيان والولايات المتحدة فان ما يتم التخطيط له هو ابادة كاملة وتهجير لسكان قطاع غزة,,, الكيان ناضج فاشيا ونازيا في هذه المرحلة لارتكاب تلك الجرائم والاستمرار بها,,, ولن يوقفه الا خسائر فادحة في بناه التحتية والحيوية التي يملكها كبار المستثمرين الذين يديرون ويؤثرون لحماية مصالحهم،، فحربهم حرب نفوذ واستيلاء على الموارد ومنها الغاز والماء وطرق التجارة العالمية !!!! استهداف مصالح هؤلاء المستثمري النخبويين الذين ليس من الضروري ان يستوطنوا جميعا في فلسطين التاريخية,,, فهذا نظام استعماري عابر للحدود والقارات والبحار..