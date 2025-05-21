رغم محدوديتها وعدم وصولها.. إسرائيليون يحاولون عرقلة دخول مساعدات إلى غزة 

القدس: حاول متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف، الأربعاء، عرقلة دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، بذريعة أن تجويع فلسطينيي القطاع هو “الحل الوحيد” لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.

ونشرت مجموعة “أمر 9” اليمينية المتطرفة عبر منصة “إكس”، مقاطع فيديو لنشطاء منها يتظاهرون في محيط معبر “كرم أبو سالم”، ويحاولون منع الشاحنات من دخول غزة.

ووقف المتظاهرون في طريق الشاحنات، بينما حاول عدد من الجنود الإسرائيليين إبعادهم عن الطريق.

وجاءت التظاهرة لمنع دخول عدد محدود من شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل يومين موافقته على دخولها إلى غزة بعد نحو 3 أشهر من غلق المعابر.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الداعمة لتل أبيب في حربها ضد غزة، في يونيو/ حزيران 2024، عقوبات على المجموعة اليمينية “أمر 9” لاعتراضها قافلات المساعدات المتجهة إلى غزة، آنذاك.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى جميع العقوبات الأمريكية ضد النشطاء والحركات اليمينية الإسرائيلية بعد تسلمه مهامه رسميا، أوائل العام الجاري.

وفي السياق، اعتبر مايكل، أحد المشاركين في المظاهرة عند معبر “كرم أبو سالم”، أن “وقف إدخال الغذاء هو الحل الوحيد” لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.

وقال: “نحن هنا لمنع إدخال المساعدات إلى حماس في غزة، هي تحتفظ برهائننا وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن من أجل إعادتهم، فالمفاوضات لم تنجح ولن ينجح إلا وقف إدخال الغذاء”.

وأكد مايكل أنه “لا يعير اهتماما” للتقارير التي تتحدث عن احتمال وقوع مجاعة في غزة، مشيرا إلى أن “تغذيتهم (الفلسطينيين) ليست مسؤوليته، وما هو أخلاقي هو عودة الرهائن الإسرائيليين”، على حد تعبيره.

وأضاف: “لا أعير اهتماما للتقارير الصحافية، أنا أهتم بأن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت الوقوف إلى الجانب الخطأ في التاريخ، فهم يمدحون حماس، وحماس تمدحهم”، على حد قوله.

وبعد مرور 592 يوما على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، هددت بريطانيا، فرنسا، وكندا، الاثنين، بفرض عقوبات على تل أبيب إذا استمرت في حربها ضد غزة.

كما أعلنت بريطانيا في اليوم ذاته، إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، لجلسة توبيخ، فضلا عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية منعت إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ مطلع مارس/ آذار الماضي ما أدى الى تدهور الحالة الإنسانية في القطاع.

لكنها وافقت قبل يومين على إدخال مساعدات بـ”كميات محدودة للغاية”، حيث قرر الجيش الإسرائيلي إدخال 98 شاحنة للأمم المتحدة، وهو قرار انتقدته حكومات غربية ومؤسسات إغاثية دولية، دعت لإدخال المساعدات بشكل فوري وبما يلبي احتياجات السكان.