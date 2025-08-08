رغم معارضته للخطة.. زامير يعلن بدء التحضيرات لاحتلال غزة كلها

القدس: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، إن الجيش بدأ التحضيرات لتنفيذ خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، رغم تحذيره سابقا من أنها “فخ استراتيجي” ستنهك الجيش وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة، أن زامير أكد خلال لقائه جنودا يخدمون في غزة أن التحضيرات تجري “لتنفيذ الخطة الجديدة بأعلى مستوى وعلى كافة الصعد”، في إشارة إلى خطة نتنياهو التي أقرها “الكابينت” فجر الجمعة، لاحتلال القطاع بالكامل.

وأضاف زامير أن الجيش “يتعامل حاليا مع الخطة الجديدة، وسينفذ المهمة بأفضل طريقة كما في كل مرة”.

واعتبر أن “المسؤولية تقع على عاتق القيادة العسكرية لضمان الجاهزية الكاملة واستمرار الضغط على حركة حماس حتى تحقيق أهداف الحرب”، وفق قوله.

والأربعاء، ذكرت “القناة 13” العبرية الخاصة، أن نقاشا حادا دار بين زامير ونتنياهو خلال اجتماع مساء الثلاثاء وصفته بـ”الصعب والمباشر” على خلفية قرار الأخير المضي قدما في خطة لاحتلال كامل غزة.

وحسب القناة، وصف زامير الخطة بـ”الفخ الاستراتيجي”، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من أن احتلال القطاع “سيؤدي إلى مقتل الأسرى وسقوط مزيد من الجنود”.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)