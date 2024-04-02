سياسة | دولي

رغم وضعها الاقتصادي الصعب..سريلانكا تتبرع بمليون دولار لصالح رعاية أطفال غزة عبر “الأونروا”

2 - أبريل - 2024

صورة نشرتها وكالة (وفا) لتبرع سريلانكا

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كولومبو: أعلن الرئيس السريلانكي، رانيل ويكريماسنغها، والحكومة السريلانكية، التبرع بمليون دولار لصالح رعاية أطفال فلسطين في غزة، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يشار إلى أن سريلانكا تعاني وضعا اقتصاديا صعبا جدا، وتبرعها هذا يعد خطوة إضافية ومبدئية رافضة للمخططات التي تهدف إلى إنهاء دور ومكانة “الأونروا” التي تخدم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

(وكالات)

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  1. يقول أبو تاج الحكمة الأول:
    أبريل 2, 2024 الساعة 5:44 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وجائزة من سيرلانكا وجدتها
    كأعذب ينبوع وأنبل مقصد
    و بالرغم من سوء الظروف لشعبها
    ترى النبل أعطى سيرلانكا ندى اليد

    رد

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