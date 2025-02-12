رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي جنوبي غزة

غزة: استشهد فلسطيني وأُصيب آخر بجروح خطيرة، الأربعاء، في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خرق جديد رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي بوصول “شهيد وإصابة خطيرة” إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس (جنوب)، جراء قصف إسرائيلي لمجموعة فلسطينيين شرق رفح.

وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ مجموعة فلسطينيين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في منطقة “أبو حلاوة” شرق رفح، ما تسبب بمقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

والثلاثاء، أعلن مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 822 آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

بينما كشف مصدر فلسطيني مطلع الثلاثاء، عن ارتكاب إسرائيل 269 خرقًا للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ قبل 23 يوما.

انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، أدت إلى إعلان أبو عبيدة متحدث كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق.

وإلى جانب استهداف الفلسطينيين وقتلهم، فإن حماس حددت 4 خروقات للاتفاق وهي: “تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة والوقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي”.

(الأناضول)