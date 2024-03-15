رفح تخشى المجازر الإسرائيلية بعد مصادقة نتنياهو على اجتياحها

غزة – «القدس العربي» ووكالات: يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي توسيع رقعة مجازره في غزة، ونقل الموت والتشريد والمجاعة إلى رفح، التي صادق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على «خطط العملية العسكرية» المحتملة فيها، وسط مخاوف 1.5 مليون شخص، جلهم من نازحي الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة، وسط حصار وتنقيط للمساعدات، التي وصلت منها سفينة شملت 200 طن من الأغذية، ضمن إطار الممر المائي الواصل بين قبرص والقطاع.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «صدّق رئيس الوزراء نتنياهو على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش الإسرائيلي يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان». وأدعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آري شاليكار، أنه «سوف يتم إجلاء المدنيين إلى مناطق أكثر أمانا مثل مخيم المواصي، وهذا ما كنا نفعله خلال الأشهر الأخيرة، وهذا هو بالضبط ما سنفعله عندما يتعلق الأمر برفح».

وتنقسم منطقة «المواصي» التي تبعد عن مدينة غزة نحو 28 كيلومترا، إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما محافظة خان يونس، في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، وتتبع الثانية محافظة رفح، وتقع في أقصى الشمال الغربي منها.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح، ما يعني ارتكاب «مجزرة جديدة» واستكمالا لجرائم التهجير في حق السكان.

وطالبت «بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وجددت «التأكيد على موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير»، وقالت إن «ذلك خط أحمر».

كذلك، حذّرت الأمم المتحدة، من أن العملية على رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.

بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن لم تطلع على أي خطط لعملية رفح، لكنه أكد مجددا أنها تريد «خطة واضحة وقابلة للتنفيذ» لضمان أن المدنيين «بعيدون من الأذى».

كما اعتبرت الخارجية الألمانية أنه «لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق في رفح». وأضافت في منشور على منصة إكس قبل يومين من زيارة المستشار أولاف شولتس لإسرائيل الأحد أن «أكثر من مليون شخص لجأوا إلى هناك وليس لديهم مكان يذهبون إليه. هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن».

إلى ذلك، وصلت إلى غزة، السفينة التابعة لمنظمة «أوبن آرمز» الخيرية الإسبانية، آتيه من قبرص.

وبدأ تفريغ المساعدات الغذائية المرسلة عليها، على ما ذكرت جمعية «وورلد سنترال كيتشن» الخيرية الأمريكية.

وقالت الناطقة باسم الجمعية، ليندا روث إن «وورلد سنتر كيتشن تفرغ القاطرة التي توقفت بمحاذاة الرصيف» الموقت، بعدما جرتها سفينة أبحرت من قبرص.

ونقلت السفينة مئتي طن من المواد الغذائية، وقد سلكت ممرا بحريا من قبرص إلى القطاع.