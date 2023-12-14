رفضا لدعم إسرائيل.. محتجون يعتدون على مكتب وزير دفاع أستراليا- (فيديو)

كانبيرا: تعرض مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، الخميس، لهجوم من متظاهرين رافضين لدعم كانبيرا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية، أن مجموعة متظاهرين كتبوا على جدار مكتب مارلز عبارتي: “أيديكم ملطخة بالدماء”، و”أوقفوا تسليح إسرائيل”.

كما ألقى المتظاهرون طلاء أحمر على جدار المكتب لتمثيل دماء الأطفال الفلسطينيين.

وذكر مارلز في بيان أنه على علم بالاحتجاج، مشيرا إلى أن “همي الأول” هو سلامة موظفي الوزارة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، 18 ألفا و787 شهيداا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)