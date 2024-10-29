رفضا للإبادة في غزة.. محتجون يقاطعون خطابا لهاريس في ميشيغان

واشنطن: قاطع محتجون خطابا لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بولاية ميشيغان، وذلك احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وخلال تجمع انتخابي لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية هاريس في ميشيغان ذات الكثافة السكانية من أصول عربية ومسلمة، صدحت أصوات احتجاج من مجموعة أشخاص متضامنين مع فلسطين.

ورفع المحتجون شعار: “إسرائيل تقصف كامالا تدفع.. كم طفلا ستقتلون اليوم؟!”، في إشارة المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين باستخدام أسلحة أمريكية.

وردا على المحتجين قالت هاريس: “جميعا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن وأن يتم إطلاق سراح الرهائن”.

وزعمت المرشحة الديمقراطية، بأنها ستفعل كل ما بوسعها “من أجل ذلك”. وتم إخراج المحتجين من منطقة التجمع الانتخابي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)