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رفض الإفراج عن مغني الراب شون ديدي كومز بكفالة في قضيته الجنسية

منذ ساعة واحدة

مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز

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نيويورك: من المقرر أن يبقى مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومز رهن الاحتجاز حتى موعد النطق بالحكم عليه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد أن رفض قاض في نيويورك طلب الإفراج عنه بكفالة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الإثنين.

وكان محامو كومز قد تقدموا الأسبوع الماضي بطلب للإفراج عنه من مركز الاحتجاز الاتحادي في بروكلين، مشيرين إلى أنه لا يشكل خطرا على المجتمع ولا يحتمل أن يفر من العدالة. كما عرضوا حزمة كفالة بقيمة 50 مليون دولار تسمح له بانتظار الحكم وهو قيد الإقامة الجبرية. لكن المحكمة رفضت الطلب، كما رفضت سابقا طلبا مماثلا.

وكان كومز (55 عاما) قد أدين جزئيا في محاكمة بارزة أوائل يوليو/ تموز، بعد أن تم توقيفه في سبتمبر/ أيلول الماضي بتهم متعددة تتعلق بجرائم جنسية. وأدانه المحلفون فقط في التهم المتعلقة بالدعارة، بينما تمت تبرئته من التهم الأشد خطورة.

ويواجه كومز الآن عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن، على أن يصدر الحكم النهائي بحقه في 3 أكتوبر/ تشرين الأول. ولو تمت إدانته بجميع التهم، لكان قد واجه عقوبة السجن مدى الحياة.

واتهم الادعاء العام كومز بأنه أساء معاملة نساء عدة، وقام بإكراههن وتهديدهن على مدار سنوات من أجل تلبية رغباته الجنسية. وشهد عدد من الشهود خلال المحاكمة بأنهم تعرضوا لسنوات من الانتهاكات الجنسية والجسدية على يديه.

(د ب أ)

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