رفض مصافحة مستقبليه خوفا من نقل الأمراض إليهم.. إسرائيل تفرج عن الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة- (فيديو)

رام الله: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة بعد اعتقال دام 9 أشهر إداريا (دون تهمة).

تغطية صحفية: لحظة الإفراج عن الزميل الصحفي معاذ عمارنة؛ بعد 9 شهور من الاعتقال في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/CwN2Hj4hFV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2024

وقال أسيد عمارنة ابن عم معاذ إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن قريبة على حاجز الظاهرية قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وبين أن معاذ بحالة صحية متردية ونقل على المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال “طلب معاذ عدم معانقته ونقله لإجراء فحوصات طبية لوجد شكوك لديه بإصابته بعدة أمراض بنها جلدية جراء ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية”.

الصحفي معاذ عمارنة يرفض مصافحة اي احد من أقاربه فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال بسبب إصابتهم بالأمراض الجلدية في سجن النقب pic.twitter.com/kMVD6Ha99Y — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 9, 2024

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان سابق إن “عمارنة (36 عاما) من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، يواجه ظروفا صحية صعبة في سجن مجدو (الإسرائيلي)، جراء الإجراءات الانتقامية الممنهجة، وعمليات التعذيب التي فرضها الاحتلال على الأسرى والمعتقلين بشكل مضاعف وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر”.

وتابع: “الصحافي عمارنة والمعتقل إداريا منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعرض لعمليات تنكيل وتعذيب كما كافة المعتقلين، ويعاني اليوم من صعوبة في الرؤية، وغباش في عينه”.

وأشار إلى أنه “في إطار الجرائم الطبيّة التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، فإنه رفض السماح بإدخال عينه الزجاجية ونظارته، بعد أن فقد إحدى عينه عام 2019 برصاص جنود الاحتلال، خلال ممارسة عمله الصحافي، حيث استقرت الرصاصة على جدار الدماغ”.

وأوضح أن “عمارنة يعاني من مرض السكري المزمن، والذي تفاقم في ظل تنفيذ إدارة السجون سياسة التجويع بحق الأسرى، كما يعاني من نوبات ألم وصداع شديدة بسبب البرد القارس”.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

(الأناضول)