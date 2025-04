رفع العلم الفلسطيني أمام مقر بلدية أوسلو- (صور وفيديو)

أوسلو: رفعت بلدية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها الأربعاء في إشارة تضامن مع الشعب في غزة، حيث استشهد آلاف الأشخاص في حملة قصف اسرائيلي كثيف عقب هجوم شنته حركة حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به منذ العام 1978 بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت رئيسة بلدية أوسلو آن ليندبو على هامش الحدث الذي حضره عدد من المؤيدين للفلسطينيين تجمّعوا في طقس بارد، “عندما نعلم أن أكثر من 5000 طفل فقدوا حياتهم، أي ما يساوي أكثر من 275 صفاً مدرسياً، فمن الطبيعي أن نحيي ذكراهم”.

وقالت “من المهم جداً التأكيد على أن أوسلو مدينة للجميع، حيث يجب أن تشعر الأقلية اليهودية الصغيرة فيها وكذلك من هم من أصول فلسطينية بالأمان والاعتبار والاندماج”.

