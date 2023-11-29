رفع العلم الفلسطيني أمام مقر بلدية أوسلو- (صور وفيديو)

أوسلو: رفعت بلدية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها الأربعاء في إشارة تضامن مع الشعب في غزة، حيث استشهد آلاف الأشخاص في حملة قصف اسرائيلي كثيف عقب هجوم شنته حركة حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به منذ العام 1978 بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت رئيسة بلدية أوسلو آن ليندبو على هامش الحدث الذي حضره عدد من المؤيدين للفلسطينيين تجمّعوا في طقس بارد، “عندما نعلم أن أكثر من 5000 طفل فقدوا حياتهم، أي ما يساوي أكثر من 275 صفاً مدرسياً، فمن الطبيعي أن نحيي ذكراهم”.

وقالت “من المهم جداً التأكيد على أن أوسلو مدينة للجميع، حيث يجب أن تشعر الأقلية اليهودية الصغيرة فيها وكذلك من هم من أصول فلسطينية بالأمان والاعتبار والاندماج”.

The Palestinian flag has been raised at the Oslo City Hall in solidarity with the people in Gaza to coincide with the United Nations International Day of Solidarity with the Palestinian People. “When we know that more than 5,000 children have lost their lives it is only… pic.twitter.com/gWbp3VBsye — Islam Channel (@Islamchannel) November 29, 2023

وكانت البلدية قد نظمت السبت مراسم لإحياء ذكرى الإسرائيليين ضحايا هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ”القضاء” على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب باستشهاد زهاء 15 ألف شخص في قطاع غزّة بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت السفارة الإسرائيلية في النرويج إن “ليس لديها مشكلة” مع مبادرات التضامن تجاه الفلسطينيين.

(وكالات)