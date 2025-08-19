سياسة | دولي | أوروبا

رفع دعوى قضائية على طبيب سعودي في هجوم الدهس بمدينة ماغدبورغ الألمانية

منذ ساعتين

في سوق عيد الميلاد إثر عملية الدهس في ماغدبورغ، شرق ألمانيا. 21 ديسمبر 2024. ا ف ب

ماغدبورغ: رفع الادعاء العام الألماني في مدينة ناومبورغ دعوى قضائية على الطبيب السعودي طالب ع. على خلفية هجوم الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ.
ويوجه الادعاء العام لطالب اتهامات، من بينها قتل ستة أشخاص، والشروع في قتل 338 شخصاً آخرين.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاماً، بالإضافة إلى طفل صغير يبلغ من العمر تسعة أعوام، كما تحمّله النيابة العامة المسؤولية عن إحداث إصابات بدنية خطيرة.
يُذكر أن المتهم قام، في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بمداهمة سوق عيد الميلاد في ماغدبورغ بسيارته. وأفاد الادعاء العام بأن الهجوم استغرق دقيقة واحدة وأربع ثوانٍ.
وكان الطبيب، البالغ من العمر 50 عاماً، يقود سيارة مستأجرة بقوة 340 حصاناً، وانطلق بها في السوق بسرعة وصلت إلى 48 كيلومتراً في الساعة. وبحسب المعلومات، فإن إجمالي عدد المتضررين من الحادث بلغ 344 شخصاً.
ولم يتحدد بعد موعد بدء المحاكمة، ومن المقرر أن يكتمل بناء مبنى محكمة مؤقت جديد في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتقع قاعة البناء الخفيف على أرض مملوكة للولاية في ماغدبورغ.
(د ب أ)

