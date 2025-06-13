سياسة | دولي | إيران

رفع “راية الانتقام” فوق قبة مسجد جمكران في قم بعد الهجمات الإسرائيلية- (شاهد)

منذ 12 دقيقة

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“القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو رفع راية الانتقام فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران، في مدينة قم الإيرانية.

وتشير هذه العملية إلى الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل، بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية إيرانية.

 

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