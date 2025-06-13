رفع “راية الانتقام” فوق قبة مسجد جمكران في قم بعد الهجمات الإسرائيلية- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو رفع راية الانتقام فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران، في مدينة قم الإيرانية.

وتشير هذه العملية إلى الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل، بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية إيرانية.

#ولعت #عاجل

رفع علم الانتقام فوق مسجد جمكران.

تم رفع الراية الحمراء “يا حسين” فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران المقدس كعلامة على سفك الدماء، وطالب الناس بالانتقام الشديد من النظام الص هيوني ✌️#إنتقام_سخت #الويل_لل_ص_هاينة_قسماً_أن_ألثأر_سيكون_قاسي #إنا_على_العهد pic.twitter.com/N6bDpXfplt — Rida Saad (@Ridaysaad) June 13, 2025