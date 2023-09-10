رفيق عبد السلام لـ”القدس العربي”: “النهضة” استعادت شعبيتها والتسريبات محاولة فاشلة لضربها من الداخل

تونس – “القدس العربي”: اتهم رفيق عبد السلام القيادي البارز في حركة النهضة وصهر زعيمها، راشد الغنوشي، السلطات التونسية باستخدام ملف التسريبات لضرب الحركة من الداخل وشل مؤسساتها، لكنه أكد بالمقابل أن “الجسم النهضاوي” متماسك، معتبرا أن الحركة استعادت شعبيتها عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن تدابيره الاستثنائية.

وانشغل المشهد السياسي التونسي أخيرا بالتسريبات الصوتية المنسوبة للرئيس المؤقت لحركة النهضة، منذر الونيسي، والتي ينتقد فيها عائلة الغنوشي وعددا من قيادات الحركة، وهو ما نفاه الونيسي لاحقا.

وقال رفيق عبد السلام، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “الونيسي نفى ما نُسب إليه وهو الآن رهن الإيقاف ولا يمكن إلا أن نعبّر عن تضامننا معه، ومع كل ضحايا القمع في تونس. ولكن ما هو أهم من إثبات صحة التسريب أو نفيه – فهذا شأن أمني وقضائي- هو الانتباه إلى حالة التلويث المنهجي التي يقودها الانقلاب للساحة السياسية من خلال اللجوء إلى الأساليب الأمنية والاستخباراتية في استخدام التسريبات والتسريبات المضادة والقيل والقال، وبث الصراعات والنميمة السياسية بين الأحزاب والهيئات وداخل الأحزاب، بهدف تفجير كل خطوط الصراع والتناقض وتجريف الساحة السياسية لصالح نظام الحكم الفردي المطلق”.

“شعبية النهضة أقوى مما كانت عليه قبل الانقلاب، ولا توجد اليوم قوة سياسية منافسة لها”

وأضاف “من الواضح أن إخضاع عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة للإقامة الجبرية قبيل انعقاد دورة الشورى ثم اعتقاله بالتزامن مع بث ما سمي بالتسريبات من طرف بعض الصفحات القريبة من الانقلاب، كان هدفه الرئيس تعطيل أعمال مجلس الشورى وشل مؤسسات الحركة وإثارة أجواء عدم الثقة داخل الحزب. لكن الحمد لله أن أغلب القيادات والمناضلين متنبهون لمخططات الانقلاب وهم يدركون أولوياتهم الوطنية والحزبية جيدا”.

إفراغ النهضة من قياداتها

واعتبر عبد السلام أن اعتقال زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي والقيادات التاريخية مثل نور الدين البحيري وعلي العريض وسيد الفرجاني هو “محاولة لإفراغ الحركة من قيادات الصف الأول تمهيدا لضربها وحلها، وإذا لم يتمكنوا من ذلك فيتم ممارسة أعلى درجات الضغط الأمني والقضائي من أجل حرف الحركة عن خطها السياسي الثابت والقائم على رفض الانقلاب وكل ما انجر عنه وتحويلها الى “حزب مبايعة” ومن ثم إبعادها عن العمل المشترك تحت مظلة جبهة الخلاص الوطني”.

واستدرك بقوله “لكنهم لن يقدروا على ذلك -بحول الله- لأن الجسم النهضاوي صلب ومحصن ولا يمكن أن يفرط في مكتسبات الثورة والديمقراطية ولن يتحول إلى طابور خامس لتزكية الانقلاب والانقلابيين. طبعا هذه القيادات التاريخية لها وزنها السياسي والمعنوي، ولكن النهضة هي أولا وقبل كل شيء فكرة وروح ومشروع قبل أن تكون أشخاصا، ولذلك فإن كل نهضاوي ومهما كان موقعه ورتبته هو في حد ذاته قيادي متحرك”.

الغنوشي توقّع اعتقاله

وأكد عبد السلام أن خبر اعتقال الغنوشي “لم يكن مفاجئا لي ولا للغنوشي نفسه وقد أعد الغنوشي حقيبته منذ بداية الانقلاب، وكان يتهيأ لاعتقاله في كل وقت وحين، وهو الذي خبر سجون بورقيبة ومن بعده بن علي. وهو يعرف جيدا أن الانقلاب يعني حكم العبث وغياب سلطة القانون، ولذلك لم يكن من المستغرب أو المفاجئ اعتقال الغنوشي وقيادات أخرى، خاصة أن الأمر قد تمت التهيئة له عبر حملات الشيطنة الاعلامية وتحريك عشرات القضايا بتوجيه وتعليمات من سلطة الانقلاب عبر وزيرة العدل”.

“قيس سعيد مجرد ظاهرة شعبوية عابرة لا يمتلك قاعدة شعبية وازنة ولا حزبا منظما يمكنه المنافسة به”

وأكد أن عائلة الغنوشي “تعيش حياة عادية ولا يشغلها شيء إلا الدفاع عن الشيخ راشد وقضية الحرية في تونس، وما يخفف من محنة العائلة حالة الثبات والصمود التي يتمتع بها الغنوشي في سجنه، حيث يعتبر الاعتقال منحة له لمزيد التفرغ للعبادة والقراءة واستثمار وقته. والعائلة موزعة بين الداخل والخارج ونالها قدر كبير من التنكيل من الملاحقات القضائية والمنع من السفر والاستهداف السياسي والإعلامي، مثل العديد من الأسر السياسية التونسية وهم جزء من المعاناة العامة التي تعيشها تونس”.

انسحاب الغنوشي من السياسة

وكان البعض تحدث عن “طلب” قوى خارجية من الغنوشي الانسحاب من الحياة السياسية في تونس، كما اعتبر الوزير السابق ناجي جلول أن الغنوشي كان “ضحية” التقارب السعودي الجزائري.

وعلق عبد السلام على ذلك بقوله “قرار البقاء أو الخروج من الحياة السياسية هو بيد الغنوشي وتأشيرة الدخول أو الخروج يمتلكها الشعب التونسي ولا أحد غيره، فمن قدم الشيخ الغنوشي لقيادة النهضة هو جمهور النهضة ومن قدمه لرئاسة البرلمان هو الشعب التونسي عبر انتخابات حرة ونزيهة وليست القوى الخارجية، وبالتالي هذه الاشتراطات لا معنى لها وتدخل في باب اللغو السياسي”.

وأضاف “أما ما قاله ناجي جلول من أن الغنوشي هو ضحية التقارب السعودي الجزائري فهو من قبيل التخرصات (الأكاذيب والافتراءات)، ودليل ذلك أن ما يسمى بالتقارب السعودي الجزائري ليس بهذه البداهة التي تحدث عنها”.

حل حركة النهضة

ورفض عبد السلام حديث البعض عن تراجع الإسلام السياسي في تونس والمطالبة بحل حركة النهضة.

وأوضح بقوله “إذا كان الإسلام السياسي في تونس تراجع أو انتهى كما يردد البعض فما الحاجة إذا لحل النهضة؟ وإذا كانت النهضة ضعيفة وفقدت قاعدتها الشعبية، فلما كل هذه الفزاعات وعمليات الشيطنة السياسية والإعلامية المستمرة؟ ولم لا يحتكموا لصندوق الاقتراع لنقيس فعلا الأوزان والأحجام؟”.

“الفشل المركب لسعيد في مجالات السياسة والاقتصاد والمال والاجتماع أعاد الاعتبار لما سموه -زورا- بالعشرية السوداء”

واعتبر أن حركة النهضة “هي اليوم أقوى في حزامها الشعبي مما كانت عليه قبل الانقلاب، وحتى من كان غاضبا أو متحفظا عاد اليوم لحاضنته الطبيعية من موقع الشعور بخطر الانقلاب، ولا توجد اليوم فعلا قوة سياسية منافسة جديا للنهضة. وسعيد هو في الحقيقة مجرد ظاهرة شعبوية عابرة لا يمتلك قاعدة شعبية وازنة ولا حزبا منظما يمكنه المنافسة به، ودليل ذلك نتائج الاستطلاع والانتخابات التشريعية الهزيلة جدا”.

وأضاف “كما أنه لا يمكن قياس وزن الأحزاب والهيئات السياسية من خلال الحملات الإعلامية وتصريحات الخصوم بل من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراح في انتخابات حرة ونزيهة، وما زاد على ذلك هو أساليب معهودة جدا تعمد إليها الدكتاتوريات الفاشلة في العالم العربي”.

ممارسة النقد الذاتي

وفيما يتعلق بدعوة الحركة لممارسة النقد الذاتي وتقييم تجربة الحكم، قال عبد السلام “مهما كان تقييمك للمرحلة الماضية ومهما كانت تحفظاتك إزاءها فإنه لا يمكنك إلا أن تحكم لصالحها مقارنة بحقبة سعيد الكارثية، فالفشل المركب لسعيد في مجالات السياسة والاقتصاد والمال والاجتماع وكل شيء أعاد الاعتبار لما سموه -زورا وبهتانا- بالعشرية السوداء”.

واستدرك بقوله “الفترة الماضية لم تكن مثالية أو وردية ولكنها كانت أفضل ألف مرة من حقبة ما بعد الانقلاب، لأن نصف النجاح هو في كل الأحوال أفضل بكثير من الفشل الكامل. فقيس سعيد حوّل صعوبات تونس إلى كوارث كاملة بعدما استثمر في الأزمات ودفعها الى حدودها القصوى تمهيدا لانقلابه”.

وأضاف “لقد نجحت تونس بعد الثورة في تثبيت مكتسب الحرية ووفرت الحاجات الأساسية للتونسيين في ظروف بالغة التقلب والصعوبات، أما اليوم فقد اغتصب سعيد الحرية ولم يأت بالتنمية فكان عنوانا للفشل المضاعف. واليوم يلتقي في تونس خليط مركب من القمع والفقر، وهل هناك فشل أكثر من هذا؟”.

لكنه اعتبر أن تقييم تجربة الحكم “أمر مطلوب طبعا ولكن يجب أن يتم ذلك بروح عقلانية متوازنة بعيدا عن ضغط اللحظة، بخلفية تثبيت المكتسبات وتجاوز العثرات، أما منهج التوافق فهو الخيار الأفضل لتونس والأقل كلفة ولا بديل عنه، ودليل ذلك أن خيار اللا توافق يُختبر اليوم في حقبة سعيد وهو منهج كارثي على البلاد والعباد. وما يحتاج إلى مراجعة ليس منهج التوافق، ولكن مع من تتوافق وكيف ومتى؟”.

وأضاف “مع العلم أن التوافق الذي انتهجناه سنة 2014 مع نداء تونس هو التوافق الذي أملاه الناخب التونسي نفسه الذي اختار نداء تونس كحزب أول، وما هو غريب في الأمر هو أن الكثير من المعلقين والسياسيين والمثقفين اختاروا نداء تونس في انتخابات 2014 لإبعاد النهضة، ثم يتساءلون بصورة استنكارية كيف تتحالفون مع نداء تونس ومع المنظومة القديمة؟”.

تغيير اسم الحركة

وحول إمكانية لجوء حركة النهضة لتغيير اسمها في حال تم حظرها مثلا على غرار ما حدث في بعض الدول كتركيا، قال عبد السلام “حركة النهضة ليست مجرد مؤسسات وعناوين بل هي فكرة ومشروع عام لتونس وما هو أوسع من ذلك، وبالتالي ما دامت الفكرة حية فستبقى النهضة في عقول وقلوب عشرات الآلاف من التونسيين، وستظل قائمة بأي شكل من الأشكال”.

“تونس جزء من الفضاء المغاربي ومن الخطأ أن تكون طرفا في مشكلة الصحراء”

وأضاف “أما الحديث عن لجوء الحركة لتغيير اسمها في حال الاقدام على حلها، فلكل حادث حديث ولا يمكن أن نصادر على المطلوب، مع العلم أن من يمتلك مفاتيح الحل والربط ويتحكم في القوانين والإدارة والقضاء اليوم هو شخص واحد ووحيد، وبالتالي لا يمكن قياس الوضع في تونس اليوم على أنصاف الدكتاتوريات العسكرية في تركيا التي استبقت شيئا من سلطة القانون والمؤسسات”.

العلاقة مع الجزائر

وكانت بعض الأطراف التونسية دعت لإعادة تقييم العلاقة “غير المتكافئة” مع الجزائر، والتي اعتبروا أنها تسببت بـ”انحراف” الدبلوماسية التونسية عن دورها المحايد في بعض الملفات وخاصة قضية الصحراء.

وعلق عبد السلام بالقول “إذا اضطربت الرؤية وتداخلت الألوان فلا بد من العودة للثوابت والبديهيات، وهي أن علاقة تونس مع جوارها المباشر (أي الجزائر وليبيا) لا يمكن الا أن تكون جيدة وتقوم على روح التعاون والتضامن لأن قوانين الجغرافيا والتاريخ تقول ذلك، وإذا وقعت بعض الانحرافات فيجب إصلاحها ضمن هذا الخط الاستراتيجي العام، كما أن تونس جزء من الفضاء المغاربي الأوسع ويجب أن تكون جزءا من الحل بدل أن تكون جزءا من المشكل”.

وأوضح بقوله “من الخطأ أن تكون تونس طرفا في مشكلة الصحراء، أو في الصراعات البينية بين الأشقاء، وتقديري هذا هو الثابت الذي التزمت به الدولة التونسية منذ بداية الاستقلال ولا أرى موجبا لتغيير هذا التوجه، فأنا ممن يؤمنون بالوضوح والصراحة في التعامل مع الشركاء والأصدقاء لتحديد أرضية الالتقاء وبعض مساحات الخلاف ولا أومن بالمخاتلة والخداع”.

رسائل للرئيس والمعارضة

وتوحه بعدة رسائل لكل من الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل والمعارضة التونسية بقوله “رسالتي الأولى لقيس سعيد هي أن طريق القمع والعنف الذي تسير فيه سلكه من قبلك في تونس والعالم العربي وقد كان مصيرهم الخسران المبين، والعاقل من اتعظ بغيره، وكما يقول الإخوة المشارقة: الي يجرب المجرب عقله مخرب. ورسالتي للاتحاد هي أن يعود لخطه الوطني في الدفاع عن الحقوق النقابية والسياسية ويخرج من جبة 25 جويلية/ تموز التي حشر فيها نفسه ولم ينل منها غير المحاصرة والاستهداف”.

وأضاف “أما رسالتي للمعارضة فهي ضرورة التعالي على صغائر الأمور وعلى الحسابات الإيديولوجية والسياسية الجزئية، وأن يعمل الجميع على وحدة الكلمة وضم الصفوف على أرضية الأهداف العامة وفي مقدمتها مقاومة هذا الانقلاب الغادر من دون حاجة لوحدة الهياكل والأوعية التنظيمية”.

شبكة الوعي العربي

وحول شبكة الوعي العربي التي أسسها قبل أشهر، قال عبد السلام “هي شبكة معنية ببث الوعي الاستراتيجي في العالم العربي وهي تضم نخبة متميزة من الشخصيات الفكرية والسياسية من العالم العربي ومن مختلف التوجهات من الإسلاميين والقوميين والليبراليين ومن المسلمين والمسيحيين”.

ويضيف “نحن نؤمن بأن العالم العربي شديد الترابط من الناحية الثقافية والسياسية والأمنية وبالتالي لا بد من مشروع إصلاحي شامل عابر لحدود الدولة القطرية وبجمع مختلف الجهود والطاقات الشعبية في العالم العربي، فمن من بين أسباب الإعاقة البنيوية لمشاريع التنمية والنهوض والتحول الديمقراطي وغيره هو حالة الانزوائية القطرية وغياب مشروع عربي مشترك يقوم على العمل التراكمي والجدي بدل الركون الى الشعارات الفضفاضة”.

ويتابع بقوله “نحن لا ندعو الى إلغاء الدول الوطنية بل ندعوها إلى حماية نفسها من خلال روح التضامن والتكامل العربيين بدل الانزواء في المربع القطري الضيق، وعزاؤنا في كل ذلك هو أن نوجه البوصلة العربية نحو الوجهة الاستراتيجية وأن نخطو خطوات جدية في الاتجاه الصحيح والسليم، وإذا كان للأنظمة حساباتها وإكراهاتها فإن للشعوب خياراتها وأولوياتها، ونحن بكل تأكيد جزء من الحالة الشعبية العربية وجزء من الصحوة العربية العامة”.