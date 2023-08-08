رقعة ثورة الأسرى تتمدد داخل سجون الاحتلال.. و5 إداريين يواصلون “معركة الأمعاء الخاوية”

غزة – “القدس العربي”:

على وقع احتجاجات الأسرى الإداريين، ودخول أسرى تنظيم الجبهة الشعبية في احتجاجات أخرى ضد ادارة السجون، يواصل خمسة أسرى إداريين معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، لنيل حريتهم.

ولا يزال أربعة أسرى يواصلون الإضراب منذ 10 أيام، وهم سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، إضافة إلى المعتقل كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ ستة أيام.

إلى ذلك فقد واصل الأسرى الإداريون خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، رفضا للسياسة التنكيلية المتبعة ضدهم، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، والذي اشتمل خلال الأيام الماضية على رفض استلام وجبات الطعام، وعصيان أوامر السجان، وتأخير العد اليومي الأمني.

وفي السياق، قال مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، إن أسرى الجبهة الشعبية بالسجون قرروا بدءا من الثلاثاء، تنظيم أولى خطواتها النضالية بالإعلان عن ثلاث خطوات في إطار الضغط على الاحتلال.

وأشار إلى أن الخطوات الثلاث تشمل تعطيل الَعّد، وتعطيل الفحص، ولبس ملابس السجن الخاصة، والتي بالعادة تنم عن غضب الاسرى، وتحمل رسائل إمكانية تنفيذهم هجمات ضد السجان، لتوجيه رسائل واضحة لمصلحة السجون، بأن جميع أعضاء الجبهة بالسجون جاهزون للتصعيد.

إهمال طبي

يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكدت أن ن إدارة المعتقلات الإسرائيلية ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين، وتتعمد إهمال أوضاعهم الصحية، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم وما يحتاجونه في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وكشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، في تقريرها الصادر الاثنين، بعد زيارة محاميها فادي عبيدات عن ثلاث حالات مرضية لأسرى يقبعون في معتقل النقب من بينها: حالة الأسير سامر شروخ (46 عاماً) من بلدة الظاهرية والذي يعاني من تسارع في دقات القلب، وتكتفي ادارة السجن بإجراء فحوصات روتينية داخل عيادة السجن رغم حاجته الماسة لعرضه على طبيب مختص في القلب، ويعطى منظما لدقات القلب ومميعا للدم، كما يشتكي من التهابات باللثة، أدت إلى تسوس الأسنان وتساقطها وتلف أغلبها، نتيجة للالتهابات التي يعاني منها، حيث قام بمراجعة عيادة السجن، إلا أن إدارة المعتقل ترفض تقديم العلاج اللازم له.

كما تعرض الأسير أحمد عواد (42 عاماً)، من مدينة طولكرم، الى ثلاث جلطات خلال فترة اعتقاله وتم علاجه بمستشفى “سوروكا” وهو يتلقى مميعا للدم ومنظما لدقات القلب فقط، ويشتكي من مشكلة بالأسنان منذ بداية اعتقاله، وفقد أغلب أضراسه وأسنانه نتيجة لتسوسها، ما أدى الى تساقطها وتلف أغلبها، حيث تمعن إدارة السجن في إهماله وترفض علاجه.

أما الأسير عمر كميل (50 عاماً) من مدينة جنين، فيعاني من النسيان، وفقدان في التركيز والتذكر عما كان في السابق، نتيجة الإضراب الذي خاضه عن الطعام لمدة 20 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداريّ بدون تهم محددة، وعلق إضرابه بعد أن تلقى وعوداً بتحديد سقف زمني لاعتقاله، وهو معتقل منذ آذار الماضي.