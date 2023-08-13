رقم قياسي جديد للحرارة في المغرب.. أغادير تسجل 50 درجة ومراكش تسبح في عاصفة رملية- (فيديوهات)

الرباط- “القدس العربي”:

اختتم المغاربة أسبوعا ساخنا توج برقم قياسي جديد للحرارة، سجل بمدينة أغادير بلغ 50.4 درجة مئوية، وعاصفة رملية اجتاحت مراكش وحجبت الرؤية بشكل شبه كامل.

بيان “المديرية العامة للأرصاد الجوية” التابعة لوزارة التجهيز والماء، أشار إلى “موجة حر شديدة مع تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة”، وشملت الأولى معظم مناطق المغرب، فيما خص الرقم القياسي مدينة أغادير وإنزكان بالسبق الساخن.

وأوضحت المديرية في بيانها الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، أن موجة الحر الشديدة سببها ظاهرة “الشرقي” وهي رياح شرقية ساخنة، عبارة عن صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب، مما تسبب في ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة والسبت اللذين يعتبران الأكثر حرا، حيث سجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية بجنوب ووسط البلاد.

مدينه اغادير بالمغرب قبل ساعات. اللهم احفظ الجميع pic.twitter.com/5NykGLCB1u — 𝕎𝕒𝕗𝕒 🇵🇸🌴🇺🇸⚖️⚖️✈️♒️ (@Wafaktb) August 10, 2023

الأرصاد الجوية المغربية أفادت في بيانها، بأن هذه الموجة الحرارية الشديدة ساهمت في حدوث عواصف رعدية مصحوبة بعواصف غبارية في مناطق الأطلس الكبير والمناطق المجاورة مثل مراكش وأغادير، مشيرة إلى أنه تم تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة جديدة على الصعيدين الوطني والمحلي يوم الجمعة الذي كان أكثر أيام الأسبوع سخونة.

وتابع البيان، أنه لأول مرة في المغرب، تتجاوز درجة الحرارة المسجلة عتبة 50 درجة مئوية، بمحطة أغادير إنزكان، بعد أن كان الرقم القياسي المطلق السابق هو 49.9 درجة، سجل في السمارة بجنوب المغرب في 13 تموز/ يوليو الماضي.

مدن أخرى حطمت أرقامها القياسية في الحرارة، ويتعلق الأمر كما ورد في بيان الأرصاد الجوية، برقم قياسي مطلق جديد في طانطان بلغ 48.2 درجة بدلا من الرقم السابق البالغ 47.6 درجة المسجل في شهر آب/ أغسطس 2017، ورقم قياسي شهري جديد بتزنيت بلغ 48.3 درجة بدلا من 47 درجة مئوية التي تم تسجيلها بشهر آب/ أغسطس 2010. أما مدينة تارودانت بدورها، فقد سجلت 48.3 درجة مئوية، كما اقتربت كلميم من الحرارة القصوى المطلقة بـ47.4 درجة مئوية.

وبعد أن أكدت أن موجة الحرارة التي تجتاح المغرب، تندرج ضمن صيف حار بشكل خاص، لاسيما، في تموز/ يوليوز 2023 والذي يعتبر من أشد الأشهر حرارة على المستوى العالمي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن يستمر الطقس الحار خلال الأسبوع المقبل، في وسط وجنوب وجنوب شرق المغرب يوم الأربعاء، في حين ستعرف درجات الحرارة انخفاضا في الشمال ابتداء من يومي الإثنين والثلاثاء.

بالإضافة إلى الرقم القياسي للحرارة، انشغل الرأي العام المحلي بالعاصفة الرملية التي غطت مدينة مراكش وحجبت الرؤية، وغلب على غلافها الجوي اللون الأحمر كما تناقلت ذلك مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغادير عاشت بدورها وقائع عاصفة حجبت الرؤية أيضا، وعكست حالة من الأجواء المضطربة مثل عاصمة النخيل.

ووفق تنبيهات المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تعمل على تعميم بيانات ونشرات إنذارية يختلف لون يقظتها حسب الأجواء المتوقعة، فقد نبهت إلى أن الطقس الحار سيتواصل بعدد من مدن المغرب، بينما ستعرف الحرارة انخفاضا في مدن الشمال بداية من الإثنين والثلاثاء.