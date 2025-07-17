رقّقتُ أحزاني كأقراط قلبك

1ـ

سأمضي إلى الحقلِ كما لو أوصاني قلبي

لأبحثَ عن مذاقِ حلمتك،

فلم يذرقِ العصفورُ ذهباً،

لمْ يأكلِ الصائدُ أكبادَ فرائسهِ ولمْ ينتفْ ريشَ البوم،

لكِ العنبُ ولي برجُ الحمام،

لكِ النحلُ ولي الشهد،

لكِ الخُزامى ولي الوثبة،

لكِ القمرُ ولي الشمس،

هكذا شممتُ الزيتونَ في الجبلِ

أسرجتُ حصاني وحرثتُ مزرعةً،

مشيتُ في الدغلِ وكأنّني أنقشُ لبوة،

لقد رحلَ الفرسانُ ولم تبقَ واحة..

فمضى الأسدُ ولم أزرعْ نبتةً لم أحمِ كنيسةً

لم أطارحْكِ الغرامَ في بيتِ مهجور،

ها هنا تندرسُ الينابيعُ كأطلالِ بيوت..

ويصدحُ الحسّونُ

وتزقو الطواويس،

هل زلقتْ طائرتُنا الورقيّة؟

لا تغرقُ الزوارقُ في الوحل،

ولا يأتي الليلُ

ولم يصدْ صيادُ الزرازيرِ طائراً.

2 ـ

أين ألقاكِ يا ثمرةَ التين؟

فلا أرومُ وصلَكِ في بريّة،

لقد عصرتُ الليلَ على خمائلك،

ثمّ عقصتُ نَسراً قضَّ مضجعَ طائرِ البر..

فلن أحملَ منديلَ فرحي إلى البرج،

سأصرعُ تنّيناً ينفثُ ناراً من فمه.

3 ـ

لو أقتلعُ شجرةَ الليلِ فأركن إلى شجرةِ الأم،

ها قد خلتُ يدَكِ طائرَ ماءٍ

ورقّقتُ أحزاني كأقراطِ قلبك،

سأحزُّ الريحَ على قممِ الجبال.