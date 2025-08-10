ركلات الترجيح تقود كريستال بالاس للتتويج بالدرع الخيرية على حساب ليفربول

لندن: قادت ركلات الترجيح فريق كريستال بالاس للتتويج بلقب الدرع الخيرية لكرة القدم (درع المجتمع الإنكليزي) للمرة الأولى في تاريخه، على حساب ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، والتي ابتسمت في النهاية لمصلحة كريستال بالاس الذي فاز 3 / 2، ليتوج باللقب المرموق في مفاجأة من العيار الثقيل.

وجاء هدفا ليفربول عبر الوافدين الجديدين الفرنسي هوغو إيكيتيكي والهولندي جيريمي فريمبونغ، اللذين انضما للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الدقيقتين الرابعة و21 على الترتيب.

في المقابل، أحرز الفرنسي جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 17، فيما تكفل زميله السنغالي اسماعيلا سار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 .

أصبحت هذه هي ثاني مفاجآت كريستال بالاس في غضون 3 أشهر تقريبا، بعدما توج بأول لقب في تاريخه الطويل منذ أن تأسس عام 1861، حينما حصد لقب كأس الاتحاد الإنكليزي في مايو/أيار الماضي، إثر فوزه 1 / صفر على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة على ذات الملعب.

في المقابل، كان ليفربول، الذي توج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي، يأمل في بداية جيدة للموسم من أجل الدفاع عن لقب المسابقة العريقة، الذي توج به للمرة الـ20 في الموسم الفائت، حيث يفتتح مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه بورنموث يوم الجمعة القادم على ملعب (آنفيلد).

كما أهدر ليفربول فرصة الحصول على لقب الدرع الخيرية للمرة الـ17 في تاريخه، ليظل في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة بعد مانشستر يونايتد (21 لقبا) وأرسنال (17 لقبا).

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، حيث خاض المباراة بأكملها، لكنه لم يتمكن من التسجيل خلال الوقت الأصلي، كما أضاع ركلة الترجيح الأولى لفريقه، بعدما أطاح بالكرة بعيدة عن المرمى، لتظل عقدته مع ملعب إنكلترا الوطني قائمة حتى إشعار آخر، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط على أرضية ميدانه عام 2017.

(د ب أ)