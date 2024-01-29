ركلات الترجيح تقود كوت ديفوار لدور الثمانية في أمم أفريقيا 2023 على حساب السنغال

ياماسوكرو (كوت ديفوار): قادت ركلات الترجيح منتخب كوت ديفوار للصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه 4/5 بركلات الترجيح على منتخب السنغال مساء الاثنين في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، التي جرت في مدينة ياماسوكرو الإيفوارية بالتعادل 1 / 1، حيث بادر منتخب السنغال (حامل اللقب) بالتسجيل مبكرا عن طريق حبيب دياللو عبر تصويبة صاروخية من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة، غير أن (البديل) فرانك كيسي، أدرك التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب كوت ديفوار.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الثمانية يوم السبت القادم في مدينة بواكي، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو.

وكان هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن التقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة المسابقة عام 1965 بتونس, وانتهت المواجهة بفوز كوت ديفوار 1 / صفر، قبل أن يكرر منتخب (الأفيال) فوزه على السنغال بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية التي جرت بينهما بالمسابقة في مرحلة المجموعات لنسخة عام 1986 بمصر.

وصعد منتخب السنغال للأدوار الإقصائية في النسخة الحالية للبطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول محققا العلامة الكاملة، حيث كان هو المنتخب الوحيد الذي حصد 9 نقاط في مرحلة المجموعات، عقب فوزه 3 / صفر على جامبيا، و3 / 1 على الكاميرون، و2 / صفر على غينيا.

في المقابل، تأهل منتخب كوت ديفوار لمرحلة خروج المغلوب بما يشبه المعجزة، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط، عقب فوزه 2 / صفر على غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام نيجيريا، ثم نال هزيمة قاسية صفر / 4 أمام غينيا الاستوائية.

بدأ الشوط الأول بهجوم ضاغط من المنتخب السنغالي، الذي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق حبيب دياللو في الدقيقة الرابعة.

وتابع دياللو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق ساديو ماني، ليروض الكرة لنفسه، قبل أن يطلق قذيفة مدوية من داخل منطقة الجزاء، ويضعها على يمين يحيى فوفانا، حارس مرمى كوت ديفوار.

وطالب لاعبو كوت ديفوار بحصول ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة التاسعة بسبب التحامه العنيف مع ابراهيم سنجاري، لاعب منتخب كوت ديفوار في إحدى الكرات المشتركة، لكن حكم المباراة اكتفى بمنحه بطاقة صفراء فقط.

استحوذ منتخب كوت ديفوار على الكرة في محاولة لإدراك التعادل، وسط تكتل دفاعي من جانب منتخب السنغال، الذي وقف حائلا دون وجود أي خطورة على إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب (أسود التيرانجا).

وسنحت أول فرصة للتسجيل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 40، حينما تابع سيكو فوفانا تمريرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق جيسلان كونان، ليروض الكرة لنفسه ويسدد من على يسار منطقة الجزاء، لكن إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال، أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

أسرع منتخب كوت ديفوار من إيقاعه لخطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، فيما حاول لاعبو السنغال استخدام سلاح الهجمات المرتدة في ظل المساحات الخالية في دفاع منافسه.

وكاد منتخب السنغال أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حينما انطلق ماني من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر الكرة لإسماعيلا سار، المتواجد أمام المرمى مباشرة، لكنه فشل في ترويض الكرة لتطول منه إلى ركلة مرمى.

وسدد باب سار تصويبة بعيدة المدى في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، مرت فوق عارضة مرمى كوت ديفوار مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب أليو سيسيه 1 / صفر على أصحاب الأرض.

بدأ الشوط الثاني بهجوم متبادل من كلا المنتخبين، فيما أضاع اسماعيلا سار فرصة مضاعفة النتيجة للمنتخب السنغالي في الدقيقة 47، عندما تلقى تمريرة أمامية من خاليدو كوليبالي، ليسدد من يمين المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية أثمرت عن ضربة رأس من كوليبالي ذهبت إلى ركلة مرمى.

ورد منتخب كوت ديفوار بهجمة منظمة في الدقيقة 54، انتهت بتمريرة عرضية من الجانب الأيمن عبر ابراهيما دياكيتي، مرت من أمام الجميع، فيما طالب لاعبو السنغال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة التالية، بعدما سقط اسماعيلا سار في منطقة جزاء أصحاب الأرض خلال كرة مشتركة مع أوديلون كوسونو، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

وكاد اسماعيل ياكوبس أن يعزز تقدم السنغال بهدف آخر في الدقيقة 66، بعدما سدد من على يسار المنطقة، غير أن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، أعقبها تسديدة زاحفة من خارج المنطقة بواسطة لامين كامارا في الدقيقة 69، ذهبت بمحاذاة القائم الأيمن.

وكاد فرانك كيسي أن يدرك التعادل في الدقيقة 72، بعد لحظات من نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، بعدما سدد ضربة رأس، تصدى لها ميندي، ليرد منتخب السنغال بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، أسفرت عن تسديدة من داخل المنطقة بواسطة ماني، ذهبت إلى ركلة مرمى.

وأضاع نيكولا بيبي فرصة مؤكدة لكوت ديفوار في الدقيقة 77، بعدما تلقى تمريرة أمامية من إيفان نديكا، ليسدد مباشرة من على يمين المنطقة، لكن ميندي تصدى للكرة ببراعة.

وطالب لاعبو كوت ديفوار بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 82 عقب سقوط بيبي في كرة مشتركة مع ميندي داخل منطقة جزاء السنغال، ليحتسبها حكم اللقاء بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ونفذ كيسي ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار ميندي، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه، مسجلا هدف التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة .86

تبادل كلا المنتخبين الهجمات في محاولة لخطف هدف الفوز خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، وسدد إدريسا جانا جايي من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج لركنية لم تثمر عن أي جديد، ليلجأ بعدها الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

حافظ منتخب كوت ديفوار على نشاطه الهجومي في الشوط الثالث، واستخلص سيمون أدينجرا الكرة من كوليبالي، ليسدد من خارج المنطقة في الدقيقة 94، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، فيما سدد سيرج أورييه من خارج المنطقة في الدقيقة 97، ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

وسنحت أول فرصة للسنغال في الوقت الإضافي في الدقيقة 102، عن طريق عبدو دياللو، الذي سدد ضربة خلفية مزدوجة علت العارضة بقليل، فيما أضاع ماني فرصة مؤكدة في الدقيقة 105، عقب تلقيه تمريرة أمامية، ليسدد مباشرة من على يسار المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى، لكن يحيى فوفانا أنقذ الكرة باقتدار.

استأنف منتخب كوت ديفوار هجماته في الشوط الرابع، وأرسل كريستيان كوامي تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 111، محاولا تمرير الكرة لسيباستيان هالر، لكن ميندي أبعد الكرة من أمام مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في الوقت المناسب.

وعجز المنتخبان عن تغيير النتيجة خلال الوقت المتبقي من الشوط الرابع، ليحتكما لركلات الترجيح، التي حسمها منتخب كوت ديفوار لصالحه.

وسجل منتخب كوت ديفوار ركلاته الخمس التي نفذها كل من نيكولا بيبي وكريستيان كوامي وسيباستيان هالير وسيرج أورييه وفرانك كيسي، في حين سجل للسنغال كل من خاليدو كوليبالي وباب سار وشيخ بامبا ديانج وساديو ماني، بينما أضاع موسى نياخات ركلته بعدما وضع الكرة في القائم الأيمن.

(د ب أ)