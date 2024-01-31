ركلات الترجيح تنهي الحلم السوري وتصعد بإيران لدور الثمانية في أمم آسيا- (فيديوهات)

الدوحة: أكمل منتخب إيران عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه بركلات الترجيح 5 / 3 على منتخب سوريا اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر منتخب إيران، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بالتسجيل عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل عمر خريبين للمنتخب السوري في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.

واضطر منتخب إيران للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مهدي طارمي في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن لاعبي المنتخب السوري لم يستغلوا النقص العددي في صفوف منافسهم، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الإيراني.

وضرب منتخب إيران موعدا يوم السبت القادم على ملعب المدينة التعليمية في دور الثمانية مع منتخب اليابان، الذي تغلب 3 / 1 على منتخب البحرين، بدور الـ16 في وقت سابق اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من إيران واليابان في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل بملعب (الثمامة)، الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي قطر وأوزبكستان، التي تقام يوم السبت القادم.

وبات منتخب إيران آخر المتأهلين لدور الثمانية في البطولة، بعدما سبقته منتخبات طاجيكستان والأردن وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وقطر وأوزبكستان.

وكان منتخب سوريا، الذي صعد للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في أمم آسيا، يحلم باستمرار مغامرته في المسابقة القارية وبلوغ دور الثمانية.

وصعد منتخب إيران لدور الـ16 في أمم آسيا بعدما تصدر قمة ترتيب المجموعة الثالثة، عقب فوزه 4 / 1 على فلسطين، و1 / صفر على هونغ كونغ، و2 / 1 على الإمارات، ليحقق العلامة الكاملة بحصوله على 9 نقاط.

في المقابل، تأهل منتخب سوريا لمرحلة خروج المغلوب بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعة الست بالدور الأول لأمم آسيا.

وتواجد المنتخب السوري في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث تعادل بدون أهداف مع أوزبكستان وخسر صفر / 1 أمام أستراليا، وفاز بالنتيجة ذاتها على منتخب الهند.

(د ب أ)