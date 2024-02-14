ركلة جزاء من إيموبيلي تقود لاتسيو للفوز على بايرن 1-صفر في دوري الأبطال

روما: سجل تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69 ليمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ الذي طُرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل إيموبيلي ركلة الجزاء بنجاح بعد تدخل عنيف من دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ على جوستاف إيساكسن داخل منطقة الجزاء مما أدى لحصول اللاعب الدولي الفرنسي على بطاقة حمراء مباشرة.

ونجح لاتسيو المنضبط في تقليل خطورة الفريق الألماني حيث كان بايرن بلا أنياب طوال المباراة وفشل في التسديد بين اطار المرمى طوال المباراة.

وكان الفريق البافاري هو المرشح للفوز لكنه بدا يائسا من التعافي من هزيمته 3-صفر أمام باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي ليتأخر بفارق خمس نقاط عن القمة.

وسيعود بايرن إلى مدينة ميونيخ في ظل المزيد من الضغط على المدرب توماس توخيل وفريقه بعدما خسر للمرة الثانية تواليا دون القدرة على هز الشباك.

وقال توخيل “بدأنا بشكل جيد وحصلنا على فرصة في الدقيقة الأولى ثم فرصة من هاري كين ثم من جمال موسيالا. سيطرنا على المباراة في الشوط الأول.

“لكن مستوانا تراجع لسبب غير مفهوم في الشوط الثاني. ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية وجعلنا منافسنا أقوى وفقدنا التركيز. فقدنا إيقاعنا.

“ما حدث مسؤوليتنا بالكامل. خسرنا مباراة اليوم وبدا في الشوط الأول أننا لا يمكن أن نخسرها”.

وقلل توخيل من المخاوف بشأن موقعه قائلا “هل أنت قلق بشأن مستقبلي؟ لا، لست كذلك”.

وبدأ بايرن بشكل جيد وضغط بقوة على الفريق الإيطالي وصنع عدة فرص مبكرة عن طريق يوزوا كيميش وهاري كين لكنهما افتقدا الدقة.

ورد الفريق الإيطالي، الذي خسر 6-2 في مجموع المباراتين أمام بايرن في نفس هذا الدور قبل ثلاث سنوات، بتسديدة من لويس ألبرتو مرت بجوار مرمى الحارس مانويل نوير.

وتراجع ايقاع اللعب حيث عانى بايرن بسبب انضباط خط دفاع الفريق الإيطالي قبل أن يهدد مرمى لاتسيو مجددا في الدقيقة 40 عن طريق جمال موسيالا بتسديدة من مدى قريب علت العارضة.

وكاد لاتسيو أن يتقدم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني لكن الحارس نوير وقف أمام تسديدة إيساكسن.

وتحصل الدنمركي إيساكسن على ركلة جزاء حين مرر إيموبيلي الكرة له داخل المنطقة قبل أن يدهس أوباميكانو على كاحل إيساكسن وهو يحاول استخلاص الكرة.

وحافظ إيموبيلي على رباطة جأشه بينما لم يحسن نوير توقع الكرة ليمنح إيموبيلي الأفضلية لفريقه قبل مباراة العودة في الخامس من مارس آذار المقبل.

وقال إيموبيلي “عملنا واستعدينا لهذه المباراة ليكون لنا القول الفصل فيها.

“كنت مقتنعا بأن الفريق سيقدم كل شيء (في المباراة).

“أتيحت لنا بعض الفرص وكان علينا استغلالها بشكل جيد قبل مباراة الإياب وقد فعلنا ذلك”.

(رويترز)