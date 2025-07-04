ركل فتاة في الشارع “على سبيل المزاح”.. فيديو صادم يثير غضباً واسعاً في مصر- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”: أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضباً واسعاً، بعدما أظهر شاباً يعتدي بالركل على فتاة كانت تسير في الشارع بمدينة الإسكندرية، في واقعة وُصفت بـ”الصادمة”.

ووثق الفيديو الشاب وهو يلاحق الفتاة قبل أن يركلها بقوة من الخلف، ما أدى إلى سقوطها على الأرض بشكل مفاجئ، في مشهد أثار موجة من الانتقادات والاستياء، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين.

وزارة الداخلية المصرية سارعت للرد على الواقعة، وأعادت نشر الفيديو على منصاتها الرسمية، مؤكدة، في بيان، أن الحادثة وقعت في نطاق قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية.

فيديو متداول لفتاة في محافظة الاسكندرية ماشية في حالها اتفقوا شابين علي التعدي عليها وتركوها أرضا و جريوا … المصرى ليل نهار يقولك المصرى ده اللي بيحميكي يا مصرية

وشوارع مصر صفر أمان pic.twitter.com/y5riysIVq8 — مصريات ضد تجهيز شقة الزوجية للرجل في مصر (@Masryat_Tagheez) July 1, 2025



وأوضح البيان أنه “بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط القائمين على الواقعة (3 أشخاص)، وبمواجهتهم أقروا بأنهم شاهدوا الفتاة أثناء سيرها، فاتفقوا على أن يقوم أحدهم بركلها على سبيل المزاح، وتصوير المقطع ونشره بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية”.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التحذيرات من انتشار ظاهرة تصوير الاعتداءات أو المواقف المفبركة بغرض تحقيق التفاعل على الإنترنت، ما يثير نقاشات مجتمعية متكررة حول أخلاقيات المحتوى الرقمي ومسؤولية المنصات.

(وكالات)