رمضان «شهر القدس»… و«الأقصى» محاصر بالحواجز ومنع المصلين

القدس – «القدس العربي»: قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس الفلسطينية معروف الرفاعي في حديث مع «القدس العربي» إن سلطات الاحتلال تكثف من وجودها العسكري ونشر الحواجز لعزل الأحياء الفلسطينية عن قلب المدينة، وتُمعن في إذلال الفلسطينيين «في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة» وسياسة العقاب الجماعي.

ويأتي هذا في وقت تعمل فيه دائرة الأوقاف الإسلامية للمسجد الأقصى على وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها الكثيرة والكبيرة من أجل استقبال شهر رمضان المبارك، وتدرك أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة تمنع من أن يتحول الشهر الفضيل إلى شهر الأقصى والقدس.

وبحسب الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، فإن دائرة الأوقاف الإسلامية حضّرت نفسها لاستقبال أكبر عدد من المصلين من كل أنحاء فلسطين (الضفة الغربية والقدس والأراضي التي احتلت عام 1948) في داخل الأقصى وفي الساحات وأروقة المسجد الممتدة.

وتبلغ المساحة قرابة 144,000 متر مربع، وتشمل قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 مَعلَم.

ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تُسمى «هضبة موريا»، وتعد الصخرة أعلى نقطة فيه، وتقع في قلبه.

مستشار محافظة المدينة لـ«القدس العربي»: سياسة تطهير عرقي

وتتكرر المخاوف الفلسطينية من أن يكون رمضان الحالي امتدادا لشهر رمضان العام الفائت، حيث حُرم الفلسطينيون في مناطق الضفة الغربية من الدخول وأداء الصلاة هناك، فيما عوّض هذا فلسطينيون من المناطق الفلسطينية عام 1948 وبعض المصلين القادمين من دول إسلامية أو عربية.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية فإن ما لا يقل عن 60 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في آخر جمعة من شهر شعبان، ويشير الرقم إلى أن هناك ارتفاعا بالمقارنة مع الجمعة الماضية حيث تمكن من أداء الصلاة نحو 40 ألف مُصل، لكن الرقم الجديد لا يعكس طبيعة الأعداد التي كانت عادة تصلي في الأقصى في الجُمَعِ العادية وتلك التي تسبق الشهر الفضيل.

وقال الكسواني إن دائرة الأوقاف أعدت الخيام لتقي الناس من البرد والشتاء، كما وضعت دورات المياه على جميع الأبواب، وتحديدا في أيام الجُمَع، حيث يتم نشرها في جميع المساجد المحيطة بالبلدة القديمة.

وشدد على أن هناك تنسيقا كاملا مع لجان النظام والمتطوعين وفرق الكشافة من أجل التنظيم وتحديدا في أيام الجُمع وفي العشر الأواخر. كما أن الأوقاف نسّقت مع الهلال الأحمر الفلسطيني وعيادات المركز العربي الصحي لتقديم الخدمات للمصلين، إلى جانب تفعيل مستوصف مستشفى المقاصد في باب الغوانمة لتقديم الخدمات للمصلين.

وقال إن هناك برنامجا دينيا من صلاة الفجر وحتى آذان المغرب، كما اختير الأئمة الثمانية الذين ستوكل إليهم مهمة صلاة التراويح، وجميعهم من أصحاب الأصوات الجميلة ومن حفظة كتاب الله.

ويعتبر الكسواني شهر رمضان بمثابة «شهر القدس» و»شهر المسجد الأقصى»، فهو شهر يتم فيه إحياء المسجد الأقصى والقدس المحتلة رغم كل المنغصات التي يتفنن فيها الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل أيام، طالبت شرطة الاحتلال بتقييد أعداد المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية تطالب بحصر العدد بـ 10 آلاف أسبوعيا في رمضان.

ويفرض الاحتلال قيودا مشددة على المواطنين المتجهين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، والاعتداء عليهم وتفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بداية من الجمعة ستقوم شرطة الاحتلال بتعزيز ونشر مزيد من قواتها في مدينة القدس وبخاصة في محيط المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة والتي قُدرت بما يزيد عن ألفي عنصر من شرطة الاحتلال، ستقوم بالانتشار في أماكن واسعة من المدينة ومداخلها ومخارجها أيضا وعلى مفارق كثيرة حولها، وستعمل على إعاقة وتأخير ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى.

وأعلنت إسرائيل، أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية وصفتها بـ»الاعتيادية»، في خطوة قد تثير التوترات بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال خلال الشهر الفضيل.

وفي رمضان الماضي، فرضت حكومة الاحتلال، قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى، حيث منعت الرجال الذين تَقِل أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات من أداء الصلاة فيه خلال أوقات محددة.

ويشهد المسجد الأقصى توافد مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وخاصة لأداء صلاتي الجمعة والتراويح إلا أن قيود الاحتلال المستمرة والتدخلات المتزايدة في إدارة الحرم القدسي تزيد من حالة الاحتقان.

وفيما تمنع المصلين من الضفة الغربية وتُضيق على المقدسيين، تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بتنفيذ اقتحامات يومية.

وقال المستشار الإعلامي الرفاعي لـ»القدس العربي» إن سلطات الاحتلال تكثف من وجودها العسكري البغيض عبر نشر 3 آلاف شرطي يومياً على الحواجز المُحيطة بالقدس، وإحكام قبضتها على 82 حاجزاً عسكرياً بينها إغلاقات ترابية وبوابات حديدية وجدار الفصل العنصري، تُعزل من خلالها الأحياء الفلسطينية عن قلب المدينة وعن بعضها البعض، في محاولةٍ لخنق حركة المصلين وإرهابهم.

وتابع الرفاعي: «تواصل سلطات الاحتلال تعزيز مراكز المراقبة والقمع داخل البلدة القديمة، حيث تنتشر 5 مراكز شرطة داخل بلدة القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأٌقصى، وتُنفذ اعتقالاتٍ عشوائيةً بحق المصلين، وتُمعن في إذلالهم تحت ذرائع أمنية واهية، في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة».

وأكدت محافظة القدس أن رمضان هو شهر عبادة، وأن الاتفاقيات الدولية تضمن حرية العبادة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومنها اتفاقية جنيف الرابعة حيث « تكفل الاتفاقية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية دور العبادة، وضمان عدم التمييز الديني.»

وطالبت المحافظة التي أشادت بصمود المقدسيين الفلسطينيين في الداخل المحتل، بضرورة شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الوجود فيه، لتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، كما دعت الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد الرفاعي في حديثه أنه ما قبل وقف إطلاق النار في غزة كان هناك نحو 18 حاجزا بين القدس والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها اليوم أصبحت أكثر من 80 حاجزا وبوابة.

ورأى أن نشر الحواجز والحصار هي حالة من العقاب الجماعي، «فالاحتلال يزيد من الحواجز التي تهدف إلى ترسيخ فصل القدس عن محيطها العربي، وفي المقابل يقوم الاحتلال بتسهيل حركة المستوطنين عبر الشوارع الاستيطانية التي يمنع منها المواطن العربي».

وتغلق سلطات الاحتلال حاجزي حزما وجبع في وجه المواطنين العرب صباحا كي يتم السماح بمرور المستوطنين بحُرية إلى أماكن عملهم، ومن ثم تفتح الحاجز للمواطنين العرب وهو ما يخلق حالة من الازدحام الشديد.

ورأي مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي اجتماعي) أن رمضان في الأقصى هذه المرة يمكن تلخيصه بفردتي: إبعادات واعتقالات.

ورصد المركز ما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنها وفي ظل «الاستعدادات لشهر رمضان» كثفت من «العمليات الميدانية» لمنع دخول أهالي الضفة الغربية الى مدينة القدس.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت الأسبوع الماضي 235 شخصا من أهالي الضفة الغربية بحجة الدخول الى القدس بطريقة «غير قانونية»، و36 مشتبها بتقديم المساعدة لهم» عبر نقلهم أو توفير المبيت لهم».

وأضافت أنها اعتقلت 600 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة في القدس، منذ بداية العام الجاري، بحجة «الوجود في المدينة بصورة غير قانونية»، واعتقلت 100 صاحب مصلحة تجارية بسبب مبيت عمال فلسطينيين بدون تصريح في القدس، وأغلقت حوالي 20 مصلحة تجارية في المدينة».

كما قالت شرطة الاحتلال أنها أصدرت أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق الأسرى المحررين في صفقة التبادل، وأبعدت جميع من شارك في استقبال المحرر أشرف زغير عن الأقصى.

وكان مركز معلومات وادي حلوة – القدس، قد رصد منذ المرحلة الأولى من الصفقة إبعاد الأسرى المحررين عن الأقصى، حيث يُبعد المحرر عن الأقصى لمدة أسبوع /أسبوعين، ويطالب بالحضور الى مركز شرطة القشلة ويسلم قرار الإبعاد حتى شهر تموز/يوليو القادم.

كما رصد المركز حملة من الاستدعاءات لناشطين وشبانا ونساء مقدسيين، خلال الأسابيع الماضية حيث تم تسليمهم قرارات إبعاد عن الأقصى.

واقتحم نحو 376 مستوطنا إسرائيليا على شكل مجموعات باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.