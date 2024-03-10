رمضان صعب على المسلمين هذا العام!

أعلنت دول عربية وأجنبية اليوم الاثنين مبتدأ شهر رمضان، الذي يمثّل شهرا مقدّسا لدى المسلمين، لنزول القرآن فيه على الرسول العربي محمد (ص) ولحصول وقائع كبيرة مثل معارك بدر والأحزاب وفتح مكة وتبوك، وصولا للفتح العمري للقدس، حيث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
يصوم المسلمون رمضان في كل مكان، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي فرض في السنة الثانية للهجرة، وهو يتجلى في طقوس جليلة، أهمها الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وتتزايد فيه العبادات والصلوات وأشكال التعبّد والتهجد وأفعال الخير والتعاطف فيما بينهم.
يدخل العرب والمسلمون هذا الشهر الفضيل وهم في حالة من الابتلاء الشديد مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، الذي جمع بين الإبادة الجماعية والحصار الانتقامي الذي أفضى إلى انتشار المجاعة في أرجاء القطاع، وتضاءلت، فوق ذلك، فرص حصول اتفاق على وقف إطلاق النار، بسبب تعنّت حكومة الإرهاب والتطرف الإسرائيلية وتواصل دعم الإدارة الأمريكية للحرب.
إلى كون فلسطين مركز الألم الذي فاض على المسلمين خلال أشهر العدوان القاسية على غزة، فإن المأساة تطاولت أيضا لتشمل بلدانا عربية بأكملها، وقد استشرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذه المأساة حيث تحدث عن إشعال النزاعات في السودان واليمن وسوريا وغزة «فتيل خطر الجوع» مؤكدا أن «السلام والأمن الغذائي مترابطان».
يؤشّر هذا التحذير إلى المفارقة الفظيعة لكون المسلمين، الذين يفترض بهم أن يصوموا في شهر رمضان، فتك بهم الجوع، وهو أمر يناقض المنطق التاريخي والإنساني، كما أنه يجمع، للأسف، بين حال غزة، التي تعاني من احتلال استيطاني عنصريّ يفتك بالفلسطينيين، وأحوال بلدان عربية تفتك بها النزاعات الداخلية التي نتجت عن انقضاض النظام العربي الرسميّ على ثورات الربيع العربي مما أدى، ليس لتفكك الثورات فحسب، بل لتفكك البلدان نفسها وهبوطها إلى مدارك وحشية من الحروب الأهلية، وانتشار أشكال التطرّف السياسية.
يشير الوضع الآنف، أيضا، إلى العطب الكبير الذي حاق بالمنظومة العربية، وجعلها تبدو وكأنها تعيش في عالمين متفارقين، الأول يفيض غنى والثاني يتضوّر جوعا.
غير أن هذه الصورة تتجاهل، بداية، ما يشبه التحالف الناشئ مؤخرا بين إسرائيل وبعض الأنظمة العربية، والعلاقة الوثيقة بين أشكال التدهور الاقتصادي والأهلي والسياسي في البلدان المنكوبة والتدخّلات العسكرية والمالية لبعض تلك الدول العربية في تلك البلدان.
بهذا المعنى، فإن هذه الصورة لعالمين متفارقين، تخفي أيضا الأدوار العالمية التي ساهمت في تشكّل الشرق الأوسط على هذه الحالة شديدة الاضطراب، والتي انتهى فيها الحال بالبلدان التي صعدت فيها الانقلابات العسكرية بالانكفاء المذل أمام إسرائيل، أو بالقرارات السياسية الكارثية، وهو ما آل كلّه في صالح إسرائيل بشكل يفسّر هذا الابتلاء الكبير الذي يعيشه المسلمون.
لا بارك الله في طغاة العرب الجبناء !
و لا بارك بالخونة المطبعين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*كان الله في عون شعب فلسطين الصامد الأبي.
طوبى لمن يقف في خندق فلسطين.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
فبعدما رحلت مصر السيسي من العروبة والمقاومةً إلى أحضان الصهيونية لم يبقى للفلسطينيين إلا الله والأعتماد على النفس. اما باقي الدول العربية والإسلامية فهي تترنح بين العتابات السياسية ومناشدة الأمم المتحدة وبعض دول الخليج دخلت في تحالف مع الصهاينه في قتل وحصار الفلسطينيين وفك الحصار عن اليهود في سابقة تاريخيّة
وهذا للآسف ما نعانيه بفضل هذه التحديات الجيسام بفضل انظمة العار التي تحكم لتبيت أركانها في سبيل اذلال هذه الشعوب التي تقبع تحت نير هذه الآفه فهي تحاول اخضاع هذه الشعوب الي ما بؤول في استمرارها في خدمة هذا العدو تحت عنوان حقير يقول اننا نريد ان نعيش ولا نريد ان نموت بل نريد الحياة فنحن اصحاب الحياة لا الموت وبهذا الصوره فهذه صوره مؤلمه لما نشاهده اليوم من ذل وهوان بفضل هذه الجرائم المرتكبة من هؤلاء أئمه العار الذين يدعون حكم الشعوب بما يرضي الله وامته فقصتنا تبدّا عندما يزول هذا العار الذي يحكم امتنا من المحيط الي الخليج ومن وجاكرتا الي طنجه فهذه هي القضية وكفي أعان الجميع وخاصة المجاهدين في غزه والمظلومين فيها ومن طنجه الي جاكرتا فهم مظلومون من ابطال العار لكنهم مقصرين فهم لا يقومون بواجبهم
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أخوتي الأفاضل في جريدة القدس العربي تقبل الله طاعاتكم ونضالكم. الوقود الذي تتحرك به السفن في البحار والشاحنات على الطرق السريعة في البر لنقل المؤونة والدواء والغذاء والذخيرة في قارات العالم معظمه وقود عربي حتى الطائرات التي قصفت غزة اقلعت وحلقت بوقود عربي يعني النشامى كان بإمكانهم من دون حرب أن يوقفوا العدوان قال لي أحد الأصدقاء كلنا سنحاسب عما يحدث في غزة حفرت هذه العبارة في ذاكرتي وأفكر فيها كل يوم لكن إذا ذهبت إلى أي شارع في قارات العالم الخمس وطرقت باب أي مسلم وسألته هل أنت مستعد أن تقدم نفسك ومالك من أجل فلسطين سيجيبك من دون تردد نعم .. إذن الذي يحمل الذنب هم كلاب الحراسة الذين لا يخجلون وإن لم تستح فاصنع ما شئت أسأل الله في وقت السحور وفي أول أيام هذا الشهر الفضيل ألا نفارق الحياة حتى نرى كلاب الحراسة مذلولون خلف القضبان وقد أطاحت بحظهم الثورات
بل أرى أنّ حلول شهر رمضان ونحن نتابع العدوان على غزّة؛ نعمة من لدن الرّحمن…فهل يفجّر فينا رمضان بقايا الغيرة؟
وهل سيفجّر رمضان في أبطال غزّة طاقة عظمى من الجهاد ضد العدوان؟ ننتظر…فما جرى ويجري ليس أبدًا من عبث الأقدار…بل صراع بين الخيروالشرّ؛ لا ينكره الأعمى بله البصير.
سيمر رمضان ويمضي كما مر من قبله رجب ومضى وكما مر شعبان ومضى فلن يحدث شيء.
الامة مدجنة حتى النخاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان صعب على المسلمين هذا العام. أي نعم رمضان صعب وعلينا ان نفهم هذا جيدا ونعي العالم الإسلامي في ابتلاء شديد وانا رائي ان الابتلاء في عجز العالم الإسلامي. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ غير قادرة على نجدة اشقائنا في فلسطين من حرب الإبادة ومن الجوع والدواء ومستلزمات الحياة وأيضا علينا ان نعترف ان الجميع سقط او سقط قناع الخديعة والنفاق والكذب عن كل من يتكلم ببجاحه عن حقوق الانسان وسقط أيضا عن كل من تاجر بدم هذا الشعب الفلسطيني العظيم الصامد صمود أذهل العدوي قبل الصديق ويجب الاعتراف ان الشعب الفلسطيني هذه اللحظة يكتب تاريخ العظماء وسيدرس صمود هذا الشعب في يوم من الأيام للعالم. ويجب على العالم الإسلامي ان يقف لمساندة هذا الشعب العظيم وعدم دفن الرؤوس في الرمال.
ليست الحكومات والأنظمة وحدها بل الشعوب العربية والاسلامية مستسلمة وصاغرة ايضا فهناك حراكات واحتجاجات في الغرب الكافر كما يقال اكثر بأضعاف مضاعفة وحسبنا الله ونعم الوكيل