رمضان 2024 في مصر: سباق النجوم والمسلسلات الضخمة بين العودة والتجديد

القاهرة ـ «القدس العربي»: مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ينتظر المشاهدون أعمال نجومهم المفضلين الذين يقضون معهم ليالي رمضان، محاولين التخلص من الضغوط اليومية. ويشهد شهر رمضان عرض عدد كبير من المسلسلات المصرية لكبار النجوم، الذين يتنافسون هذا العام بشراسة للوصول إلى أعلى مشاهدات. وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، لعدد كبير من النجوم، بعضهم غاب لعدة مواسم، مثل يحيي الفخراني الذي يعود بمسلسل «عتبات البهجة» من تأليف مدحت العدل اقتباسًا من رواية بنفس الاسم لإبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، ويشارك في بطولته جومانا مراد، وصلاح عبدالله، وسما إبراهيم، ومصطفى عنبة، وهنادي مهنى. كريم عبد العزيز أيضًا غاب في رمضان الماضي بسبب تأجيل مسلسل «الحشاشين» الذي استأنف تصويره ليكون جاهزًا للعرض في رمضان، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس حركة الحشاشين المثيرة للجدل في ذلك العصر، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام. ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين.

وتعود غادة عادل للمنافسة الدرامية الرمضانية في موسم 2024 بمسلسل «لانش بوكس» وهو من سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي. ويشارك في بطولته فدوى عابد، وصدقي صخر، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وأسامة أبو العطا، وأحمد الشامي. المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور في قالب كوميدي حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنن بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى.

وبعد غياب عامين، يعود آسر ياسين للمنافسة الرمضانية في مسلسل «بدون سابق إنذار» الذي يتناول قصة لزوجين أصيب طفلهما بسرطان الدم، ويتم مناقشة طرق التعامل مع الطفل الذي يعاني من مرض السرطان.

مسلسل «إمبراطورية ميم»

أما خالد نبوي فيواصل الحضور الرمضاني بمسلسل «إمبراطورية ميم» وتشاركه البطولة حلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، وهو عن قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة. وتنافس مي عمر بمسلسل «نعمة الأفوكاتو» من إخراج محمد سامي، ويشاركها البطولة أحمد زاهر وأروي جودة.

وكعادته منذ عدة سنوات، لا يغيب أمير كرارة عن شاشة رمضان، حيث ينافس بمسلسل «بيت الرفاعي» ويشاركه أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفى، وتامر نبيل، وصفاء الطوخى، وملك قورة، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن المسلسلات التي ينتظرها الجمهور «العتاولة» بطولة أحمد السقا وطارق لطفي خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه السقا في مسلسل «جولة أخيرة» الذي عرض خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته زينة، ومي كساب، وأحمد كشك، وهدى الاتربي، وميمي جمال، وزينب العبد، ومنة تيسير، ومصطفى أبو سريع، ومريم الجندي، ومؤمن نور، ومحمد التاجي، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج خالد موسى.

وتحرص ريهام حجاج على التواجد كل عام، وتشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل «صدفة» ويشاركها البطولة خالد الصاوي، وعصام السقا، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

يخوض ياسر جلال السباق الرمضاني بعمل مختلف وهو «جودر» من حكايات «ألف ليلة وليلة» المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد بدير، وأيتن عامر، ووفاء عامر، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مصطفى شعبان أيضًا لا يغيب عن شاشة رمضان منذ سنوات طويلة، وينافس هذا العام بمسلسل «المعلم» الذي يضم في بطولته عددا من الفنانين منهم: سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثى.

دراما اجتماعية تشويقية

تقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية تشويقية في «صيد العقارب» حيث تدور الأحداث بين عائلتين تحولت صداقتهما إلى عداوة كبيرة وتدخل العائلتان في صراعات كبيرة وهو من بطولة رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومحمد نجاتي، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن.

وتخوض نيللي كريم المنافسة بمسلسل «فراولة» تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم.

حسن الرداد بدوره يشارك في السباق بمسلسل «محارب» من بطولة، أحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ويواصل عدد من النجوم تقديم أجزاء جديدة من مسلسلاتهم مثل حمادة هلال الذي يقدم جزءًا جديدًا من «المداح» بعنوان «المداح أسطورة العودة» يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان.

أيضًا، يقدم أحمد مكي جزءًا ثامنًا من مسلسل «الكبير أوي» من تأليف وإخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج، ورحمة أحمد فرج.

ومن المسلسلات الكوميدية أيضًا، مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، وتدور قصته داخل منزل أسرة مصرية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، ما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبًا وزوجته التي تعمل مذيعة تلفزيونية ولديهما طفلان توأم. يشارك في بطولته هشام ماجد، وأسماء جلال، وانتصار، وشيرين، وإنعام سالوسة، ورحمة أحمد.

ويشارك شيكو أيضًا في السباق الرمضاني بمسلسل كوميدي وهو «خالد نور وولده نور خالد» من تأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، وآية سماحة، ودنيا ماهر، وحمزة العيلي.

وكعادته يشارك أكرم حسني بعمل كوميدي وهو مسلسل «بابا جه» بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، ومجموعة من الفنانين، وتأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي. يدور في إطار كوميدي حول رجل يعمل كأب بالإيجار.