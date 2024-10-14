روائع عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والطرب الأصيل في ثاني سهرات مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة – «القدس العربي»: حضر الفن والأصوات الأصيلة وغابت الجماهير في الليلة الثانية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32، على خشبة مسرح النافورة في القاهرة.

وقد شارك في هذه الليلة المميزة خمسة مطربين، تعرضوا لأزمة عدم تسويق الحفل، والذي كان مقررًا أن يحييه المطرب اللبناني وائل جسار، واعتذر عنه قبل انطلاقه بأيام قليلة جدًا، الأمر الذي اضطر رئيسة المهرجان والأوبرا د. لمياء زايد ومدير المهرجان د. خالد داغر لاتخاذ قرار باستبدال حفله بليلة روائع عبد الحليم وأم كلثوم في الوقت الضائع.

ونجح مطربو فرق الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر في تقديم روائع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ عامر، وتضمن الفاصل الأول باقة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، منها ألف ليلة وليلة، أنت عمري، وأمل حياتي أداء المطربين رحاب عمر، أسماء كمال ورحاب مطاوع، أما الفاصل الثاني تضمن مختارات من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، منها خايف مرة أحب، بلاش عتاب، خسارة، مداح القمر، أول مرة تحب يا قلبى، کامل الأوصاف، على أد الشوق، جبار، على حسب وداد قلبي، موعود، قارئة الفنجان، أداء الفنانين محمد حسن وأحمد عفت.

وبالتزامن وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية قدمت الفنانة نانسي منير تجربة فنية بعنوان «نزهة النفوس» فى رحلة موسيقية عادت بالجمهور إلى عشرينيات القرن الماضي مع ملكة الطرب منيرة المهدية والتي لمع اسمها في غناء الطقطوقة والمواويل، بمشاركة أغاني صالح عبد الحي، فاطمة سري، عبد اللطيف أفندي البنا، حياة صبري والشيخ سيد درويش. وعلى مسرح الجمهورية استعاد عشاق الزمن الجميل ذكرياتهم مع فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء، بقيادة الدكتور ياسر معوض وأمتعت الفرقة الحاضرين بمجموعة من روائع الأغاني الخالدة منها «سيرة الحب، دارت الأيام، حب إيه، ألف ليلة، بعيد عنك، الهوا غلاب، ماتصبرنيش، غنيلي شوى شوي، أنا في انتظارك، أنساك، حيرت قلبي معاك، أما براوة، عيون القلب، الحب اللي كان، أنا قلبي ليك ميال، عنابي، كوكتيل منديل الحلو، قولوله الحقيقة، الهوا هوايا، جانا الهوا، سواح، أول مرة تحب يا قلبي، قولي عملك إيه، مبيسألش عليا أبدًا، ودع هواك، غريب الدار، على الحلوة والمُرة، أمجاد يا عرب، كوكتيل بلدي يا بلدي ويا حبيبتي يا مصر».

وشهدت أوبرا دمنهور سهرة كبيرة أحيااها الفنان السوري مجد القاسم، وكانت كاملة العدد، وشدى بأغانيه المعروفة وبالتراث الشامي وأغاني القصائد.

أما في الإسكندرية فكانت سهرة للمطربة وعد البحري والمطرب همام إبراهيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وقبلهما عزف صوليست القانون جمال عبد المنعم لوحة موسيقية لأحد أغانى الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعدها غنى مطربو الأوبرا أحمد صبرى بـ «الناس المغرمين، حلف القمر»، وغنى الفنان أحمد الوزيري «قلبي القاسي، فين قلبي»، والفنانة رضوى سعيد بـ«لما راح الصبر منه» ونهاد فتحي بـ»القريب منك بعيد».

وفى إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان، شهد المسرح الصغير افتتاح أولى جلسات المؤتمر العلمي المصاحب، حيث استعرض كبار الباحثين فى مجال الموسيقى العربية من مختلف أنحاء العالم محور الجلسات «الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية».

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب في المسرح الصغير.