سياسة | دولي

رواندا تتوصل لاتفاق مع أمريكا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرا

منذ ساعتين

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واشنطن: قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول في البلاد إن واشنطن وكيجالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجرا مرحّلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجا متشددا تجاه الهجرة.

وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أمريكيين وروانديين وقّعوا على الاتفاق في كيجالي في يونيو/ حزيران، مضيفا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضمّ 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وكان لرويترز السبق في نشر نبأ الاتفاق.

وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية “اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبا عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل”.

وأضافت “بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد المنصرم”.

ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية.

ويسعى ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند.

(رويترز)

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