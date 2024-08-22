روايات الغزاويين عن الخوف والعيش في الجحيم: كل يوم أصعب من سابقه

غزة ـ «القدس العربي»: إلى جانب القصف والدمار وأصوات الانفجارات وهدير الطائرات والدبابات، التي تسمع على مدار الساعة، يعيش سكان غزة في هذه الأوقات أوضاعا نفسية في غاية الصعوبة، خصوصا بعد تراجع التفاؤل بمحادثات وقف إطلاق النار. وقد بات الأهالي يخشون من تدهور أكثر للأوضاع، لتأكدهم أن اليوم الذي يمر على الحرب سيكون أسوأ من سابقه.

تصعيد أكبر

ويخشى السكان من تصعيد أكبر للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال، الذي بات يحصرهم بمساحة 11٪ من إجمالي مساحة القطاع، بعد أن أجبر مؤخرا سكان أحياء وقرى كثيرة على النزوح القسري، الى مناطق ضيقة، كانت بالأصل تعج بالنازحين، وتتعرض بين الحين والآخر لهجمات دامية هي الأخرى.

ودفعت الهجمات الدامية الأخيرة لجيش الاحتلال سكان غزة للتعبير عن مخاوفهم من الأيام المقبلة، خاصة بعد تراجع التفاؤل بخصوص المفاوضات. وبدا ذلك حاضرا في الحديث عن المستقبل الصعب في مجالسهم الخاصة، وفي تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول أبو إسماعيل، وهو أحد سكان مخيم النصيرات وسط القطاع، وهو يصف الوضع المتردي في القطاع «من فترة أسبوع اعتقدنا أن التهدئة راح تتم»، وأضاف بالعامية «لكن كل الكلام طلع على الفاضي».

ويضيف هذا الرجل الأربعيني وهو يتحدث لـ «القدس العربي» «كل يوم يمر بيكون أصعب من الأيام الي قبله»، وقد أبدى خشيته من تصاعد الهجمات.

ويستذكر هذا الرجل الذي عايش حروب غزة السابقة عامي 2008 ـ 2009، وحرب 2012، والحرب الثالثة 2014، وكذلك الحرب التي وقعت عام 2021، تلك الحروب، ويقول «لم تكن مثل هل حرب»، ويشرح بأن تلك الحروب كانت تخف وطأتها مع مرور الأيام، وأن الاستهدافات في بدايات ووسط الحرب كانت أعنف، ويضيف «اليوم الأمر تغير كل يوم بتطلع فيه الشمس، بتحس أنه أول أيام الحرب».

ويشاطر السكان هذا الرأي، خاصة مع تصاعد الغارات والهجمات الإسرائيلية على القطاع، وخلال حديث رامي عليان مع «القدس العربي»، وهو أحد السكان الذين دمرت منازلهم في الغارات الأخيرة على القطاع، سمع صوت صفير في الجو، ناجم عن إطلاق طائرة حربية إسرائيلية صاروخا، وسرعان ما وقع انفجار كبير هز المكان، ناجم عن استهداف الصاروخ بناية سكنية، وأضاف هذا الرجل «كل يوم قصف، بنام على القصف وبنصحى على القصف».

وركزت قوات جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية هجماتها الدامية على منطقة وسط القطاع ومناطق خانيونس، ولجأت إلى تدمير منازل فوق رؤوس قاطنيها، وإلى تعمد إيقاع عدد كبير من الضحايا، خاصة الأطفال.

ويقول رامي وهو يتحدث عن أوضاع السكان «أصوات الزنانات (الطائرات الاستطلاعية) ما بتسكت (لا تتوقف) لا بالليل ولا بالنهار»، ويؤكد أن هذه الأصوات تصيب السكان بتوتر عصبي كبير، ويرى أن من بين أهدافها ليس فقط مراقبة قطاع غزة، بل إحداث هذا التوتر للسكان، ويشير إلى أن الوقت الوحيد لاختفاء أصواتها يكون عندما يخلد السكان إلى النوم منهكين من الوضع الذي يحيط بهم.

صعوبات

وتحدث هذا الرجل أيضا عن صعوبات الحياة في ظل الحرب، خلال البحث عن الطعام والماء. وقال إن شكل المعيشة قبل هذا الحرب بات كالحلم، مؤكدا إدراكه صعوبة عودة الحياة لما كانت عليه، لكنه تساءل كغيره أكثر من مرة «متى تنتهي الحرب»، وقال «دمار بدون حرب، أفضل من استمرار الحرب والدمار».

تساءلوا في شهادات لـ «القدس العربي» عن موعد نهاية القتل والدمار

ويوضح محمود أبو خليفة النازح من شمال قطاع غزة، ويقيم حاليا في أحد مراكز الإيواء في مدينة دير البلح وسط القطاع، إن القصف الجوي العنيف لمناطق شرق المدينة، بات يسمع بشكل واضح من مكان إقامته، لقرب المسافة بينهم، ويخشى هذا الرجل أن يرحل من جديد هو وأسرته في حال اقترب منهم جيش الاحتلال.

ويبين لـ «القدس العربي»، إنه يسمع على مدار اليوم أصوات أبواق سيارات الإسعاف، وهي تمر إلى مشفى الأقصى، وهي تنقل الضحايا الذين يسقطون جراء هجمات الاحتلال، ويوضح بأن هذا الأمر بهذا الشكل كان قائما في بدايات الحرب، حين كان جيش الاحتلال يقصف بقوة نارية كبيرة مناطق القطاع.

ويضيف «الأجواء الي بنعيشها بتقول كأن الحرب بدأت الآن».

ويقول محمد العزايزة أحد سكان المدينة، إن حركة النزوح الحالية، وتوافد المواطنين على مناطق وسط وغرب المدينة، يعيد للذكريات الأسابيع الأولى للحرب، حين كانت قوافل النازحين ترد الى المدينة على شكل شلالات بشرية. ويوضح هذا الشاب لـ «القدس العربي «في كل مرة بنعتقد إن الحرب قربت تنتهي، بتعود من جديد»، لافتا إلى أن مجمل السكان يتحدثون فقط عن وقف انتهاء الحرب، ويأملون أن يكون قريبا.

وفي مكان ليس بعيدا عن تجمع النازحين في وسط مدينة دير البلح، أقام نازحون جدد خيامهم على شارع صلاح الدين الرئيس، والذي شلت فيه حركة السيارات بشكل كبير جدا لعدة أسباب أبرزها عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، بسبب سياسات الحصار، حيث استغل النازحون هذا الأمر ونصبوا خياما في هذا الطريق الرئيس، لعدم إيجاد أماكن أخرى لهم.

وبين طرفي الطريق العام، وعلى المكان المخصص لتوقف المشاة، أقام رجل خيمة لإيواء أسرته، بعد أن نزح من شرق مدينة دير البلح، وخلال جلوسه في ظل خيمته برفقة أفراد أسرته، قال إنه سبق وأن نصب الخيمة في عدة أماكن من قبل، خلال عمليات النزوح السابقة وعددها أربع مرات منذ بداية الحرب، غير انه لم يجد مكانا غير هذا المكان لوضعها، بعد أن امتلأت مدينة دير البلح بالنازحين، ويشير إلى أن القصف والتدمير والتوغل الحالي، يعيد للأذهان مشاهد الحرب في الشهر الأول، ويقول «وكأن الحرب تبدأ من جديد».

مشاكل نفسية

وتواصلت «القدس العربي» مع نازحين يقطنون في خيام، منذ بداية الحرب في المنطقة الغربية «المواصي» لمدينة خان يونس.

ويقول محمد أبو طالب إن سكان غزة تجمع عليهم في هذا الوقت أكثر من عدو في آن واحد، جميعهم مرتبط بالاحتلال والحرب.

وتحدث عن الصواريخ الحربية القاتلة وكذلك الجوع وقلة المال والطعام والخوف.

ويوضح هذا الرجل، وهو في نهاية الخمسينات وكان يعمل مدرسا في السابق، أن «الخوف يقتل أطفالهم في اليوم مليون مرة».

ويضيف «الأطفال يصرخون عند سماع صوت الطائرات وعند سماع أصوات القصف»، ويواصل «أصوات الزنانات أحدثت ألما نفسيا كبيرا».

ويضيف، وهو يتحدث عن خطورة الوضع «عندما يذهب الأولاد والأحفاد لملء المياه أو شراء أي من مستلزمات الأسرة، أظل انتظر حتى يعودوا إلى خيام النزوح»، ويواصل «في كل مرة ينتابني خوف شديد من وقوعهم ضحايا في غارات إسرائيلية».

ويشير إلى أن أطفال الأسرة مصابون بصدمات نفسية وعصبية، أثرت على سلوكهم خلال التعامل مع بعضهم البعض، علاوة على تلك الضغوط النفسية التي أصابت الشباب كبار السن، لافتا إلى أن هناك من الأطفال وبسبب الخوف والرعب، أصبح يتبول لا إراديا.

وفي قطاع غزة، أصبح من نجا من الموت أو الاصابة بسبب الغارات، ملاحقا بكم كبير من الصدمات العصبية والنفسية.