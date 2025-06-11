رواية «أغالب مجرى النهر»… بين ذكورية المجتمع وجمود الجماعة

تشكّل واقعة موت طبيب التشريح مخلوف تومي مسموماً محرّك الأحداث في رواية «أغالب مجرى النهر»، الصادرة حديثاً عن دار نوفل في بيروت، للروائي الجزائري سعيد خطيبي. وهي الخامسة له، بعد «كتاب الخطايا»، و»أربعون عاماً في انتظار إيزابيل»، و»حطب سراييفو»، و»نهاية الصحراء». وتدور أحداثها، في عام 1990، في مدينة بو سعادة الجزائرية التي يتحدّر منها الكاتب. وتتمحور حول التحقيق في الجريمة، على مستوى الوقائع المعيشة، من جهة، وحول حكايتي المحقّق معهما، على مستوى الوقائع المتذكّرة، من جهة ثانية. وتوائم بين زمنين يتأرجح بينهما السرد؛ زمن المعيش الذي لا يتعدّى بضعة أيام، وزمن المتذكَّر الذي يمتدّ لسنوات خلت. ويعهد الكاتب إلى الراوي العليم بروي الزمن الأول، ويُسنِد إلى طبيبة العيون عقيلة تومي، زوجة الطبيب القتيل، روي الجزء المتعلّق بها من زمن الذكريات، في النصف الأول من الرواية، ويُسنِد إلى أبيها عزوز خالدي، المناضل السابق في جبهة التحرير الجزائرية، روي الجزء المتعلّق به من الزمن نفسه، في النصف الثاني منها.

نقاط تقاطع

على أنّ الراويين الأخيرين يتقاطعان، في الشكل، في أنّ كلاًّ منهما يروي حكايته بصيغة المتكلّم، ويخضع للتحقيق بتهمة أو أكثر. ويتقاطعان، في المضمون، في أنّ كلاًّ منهما يجهل ما يدور حوله، ويتعرّض للخديعة؛ فالبنت لا تعرف ما يقوم به زوجها من سلوكيات منحرفة، والأب لا يعلم ما يفعله ابنه ميلود، في غفلة منه. وفي أنّ كلاًّ منهما يتعرّض للظلم، ويُرمى بما ليس فيه. وفي أنّ مجهولاً يتصل بكلٍّ منهما. وفي أنّ كلاًّ من البنت والأب المحقَّق معهما كان قد أحسن إلى المحقِّق المختصّ، بشكلٍ أو بآخر، فطبيبة العيون سبق لها أن زرعت قرنية لوالدة المحقّق جمال درقين، والأب كان قد تكفّل برعاية والدة المحقّق إدريس بادة. وفي أنّ كلاًّ منهما ينتظر لقاء الصحافي بودو لغاية في نفسه.

ماهية القول وكيفيته

وبمعزل عن نقاط التقاطع بين الشخصيتين الراويتين، في الشكل والمضمون، لكلٍّ منهما حكايتها الرئيسية، المتعالقة مع حكايات أخرى فرعية، تحفّ بها، وتتواشج معها. والرواية، في نهاية المطاف، هي مجموع الحكايات، الرئيسية والفرعية. تقول من خلالها موقع المرأة في مجتمع ذكوري محافظ، من جهة، وموقع الفرد في جماعة مغلقة على أفكارها وثوابتها، من جهة ثانية، وتقول الظلم الواقع على كلٍّ منهما. وهو ما يشكّل ماهية القول في الرواية. أمّا كيفية القول فتتمظهر في أنّ النصف المتعلّق بالابنة يتألّف من 17 وحدة سردية، وهي وحدات مزدوجة تجمع بين صوت الشخصية وصوت الراوي العليم؛ الأوّل يروي ذكريات الشخصية، البعيدة والمتوسّطة والقريبة، والثاني يروي وقائع التحقيق مع الشخصية. وفي أنّ النصف الثاني المتعلّق بالأب يتألّف من 16 وحدة سردية، تخضع للترتيب نفسه، ما يؤمّن التنوّع ضمن الوحدة السردية الواحدة، والتعاقب الخطّي الزمني في السلك المتعلّق بوقائع التحقيق، والتكسّر في السلك المتعلّق بحكاية الشخصية، في الوحدات المختلفة. وبذلك، نكون إزاء أربعة أسلاك سردية، بوتيرة سلكين للنصف الأول من الرواية، وسلكين للنصف الثاني. مع الإشارة إلى أنّ سلك التحقيق في كلِّ نصف أقصر من سلك الشخصية، وأنّ تعاقب الأحداث في الأوّل يخضع للخطّية الزمنية بينما يخضع في الثاني للتكسّر الزمني. على أنّه كثيراً ما تنتهي الوحدات السردية بجملة ترهص بما قد يحدث لاحقاً، فتثير فضول القارئ، وتحفّزه على متابعة القراءة. وهذه الكيفية السردية / الحوارية قد تقطعها بطاقة شخصية، أو شهادة نضالية، أو رسالة شخصية، أو بطاقة تعزية، أو شهادة عيانية، وغيرها من أنماط الكلام.

سلكان رئيسيان

يُفكّك خطيبي موقع المرأة في المجتمع الذكوري، من خلال سلك الابنة طبيبة العيون، من جهة، وموقع الفرد في الجماعة المغلقة، من خلال سلك الأب المناضل السابق، جهة ثانية. ومن خلال هذه العملية المركّبة، نتعرّف إلى مواصفات الشخوص، ومجريات الأحداث، والعالم المرجعي الذي تحيل إليه؛ ففي السلك الأول، تتمحور الأحداث حول طبيبة العيون عقيلة تومي، فنرصدها في تموضعها القلق بين أفراد الأسرة، ذلك أنّ الأمّ قمرة تمارس تأثيرها المعنوي عليها، وتحشو رأسها بأفكار بالية لا تتناسب مع مستواها العلمي، وتنعتها بأقبح النعوت، وتدعو عليها. والأب عزّوز يفشل في تأمين عيشة مناسبة لأفراد الأسرة، ويبدو لا مبالياً بخياراتهم، ويشعر بتقصير إزاء بعضهم يحاول التكفير عنه لاحقاً. والأخ ميلود يفشل في أن يكون أخاً وصديقاً لأخته وابناً لأبيه. والزوج الطبيب مخلوف يحتقرها ويضربها ويراقبها، فتراودها أفكار التخلص منه، غير أنها لا تخرج إلى حيّز التنفيذ، ويجبرها على مخالفة آداب المهنة، فتقوم بنزع قرنيات الموتى في المشرحة التي يشرف عليها، دون علم ذويهم، وتستخدمها في عمليات جراحية تدرّ مالاً وفيراً، تذهب ثلاثة أرباعه إلى الزوج، وتبرّر ما تقوم به بمبرّرات أخلاقية واهية. وابنتها الوحيدة مينة تقوم بمشاكستها، ما يجعل الأمومة عبئاً عليها، فترفض إنجاب أخ أو أخت لها. أمّا زميلة الدراسة، والمهنة لاحقاً، سلوى عديلي، فتشوب علاقتها بها تجاذبات معيّنة، وتشي بميول مثلية متبادلة بينهما. وهكذا، تتموضع عقيلة بين مجموعة من الأفراد المشبعين بالفكر الذكوري، وتشوب علاقتها بكلٍّ منهم شوائب معيّنة. ولعل هذا التموضع هو ما يدفعها إلى ارتكاب جرائمها الطبّية، ونزع قرنيات الموتى، وزرعها لأحياء هم بحاجة إليها، الأمر الذي لا يبرّر ارتكابها من جهة، وهو ما يجعلها تعيش ازدواجية بين مستواها العلمي وسلوكها اليومي من جهة أخرى؛ ففي الوقت الذي تمارس فيه مهنتها بدقّة علمية، نراها تؤمن بأفكار أمّها الذكورية البالية، وتعمل بتوجيهاتها، وترسل إحدى عائداتها إلى الشيخ بلخير ليجهضها بواسطة التمائم. وهذه الازدواجية تنسحب بدورها على زوجها طبيب التشريح، فيقوم بضربها وتعنيفها ويحمّلها مسؤولية عدم إنجاب ذكر له مع علمه أنّ المسؤولية لا تقع عليها، من الناحية الطبية. هذه الوقائع تحيل على عالم مرجعي يعاني بدوره من ازدواجية بين إقامة سكّانه في بيئة مدنية واعتمادهم أساليب تفكير ريفية. ولعلّ نزوحهم من الريف إلى المدينة، في مراحل سابقة، يفسّر هذه الازدواجية. وإزاء هذه الأعطاب المختلفة، تحاول عقيلة التواصل مع الصحافي التلفزيوني بودو لعرض مشروعها في إنشاء كلّية طبّ في بوسعادة للتخفيف عن الطلّاب مشاقّ الانتقال إلى العاصمة. ولعلّها تريد، من خلال هذا المشروع، التكفير عن «جرائمها»، غير أنّ الأحداث تجري في اتجاه آخر.

تقصير وتكفير

في السلك الثاني، تتمحور الأحداث حول عزّوز خالدي الأب، في تحدّره من بيئة فقيرة، ومزاولته أعمالاً متواضعة، وانخراطه في مقاومة الفرنسيين، واتهامه بالعمالة لهم، ودفعه الأثمان الغالية جرّاء هذا الاتهام الذي يستند إلى اعتبارات كيفية، تمارسها الجماعة المغلقة على ثوابتها. وفي هذا السياق، يتحدّر الأب من أسرة فقيرة انتقلت من الريف إلى مدينة بوسعادة بسبب الجفاف، ويتقلّب في العمل بين: مسح الأحذية، ومد سكّة القطار، وتدوير الخردة، والعتالة في الميناء، والتطوّع في الجيش الفرنسي، وقيادة شاحنة لنقل البضائع، وانخراطه في مقاومة الفرنسيين، وصناعة المتفجّرات، حتى إذا ما رفض تفجير مقهى أخيه المتّهم بالتعاون مع الفرنسيين، يُرمى بتهمة العمالة، ويُسجن ويُعذّب ويُشطب اسمه من قائمة المناضلين، ويُجرّد من بطاقة الهوية، ويُحرم من التصويت والشهادة، بقرارات كيفية اعتباطية، ما يجعله يشعر الظلم، ويسعى مع رفاق له يعانون الشعور نفسه إلى استعادة اعتبارهم، بعد ثلاثين عاماً من الظلم. لذلك، يُراسل التلفزيون، بواسطة صديقه القديم الصحافي بودو، لرفع ظلامتهم إلى المسؤولين. والمفارق أنّ هذا الأخير تقع عليه التهمة نفسها، غير أن تسلّقه سلّم النجاح الإعلامي، بعد سفره إلى فرنسا، يجعل زلّاته مغفورة، في إشارة واضحة إلى ازدواجية أولي الأمر والمجتمع، وتعدّد المعايير في تصنيف الناس. غير أن الرياح تجري بما لا تشتهي سفنهم.

تهم مختلفة

وهكذا، يتعرّض عزّوز للتحقيق بتهم مختلفة، من قبيل: الاشتباه فيه في مقتل صهره، تحريض ابنته على الانتقام من شهلة البرق التي دأبت على التنكيل بالحركيين، التراسل مع التلفزيون بواسطة جهة غير رسمية، حيازة قبعة شارلي شابلن باعتبارها ملكاً عاماًّ. وحين تحوم الشبهات في جريمة القتل حول ابنه ميلود وجارته، يبادر عمداً إلى قيادة سيارة القتيل، ووضع نفسه موضع الاشتباه، ليفتدي ابنه، ويكفّر عن شعور مقيم بالتقصير. وعليه، يمثّل عزوز شخصية الفرد الذي تقع عليه أحكام الجماعة المغلقة رغم تفانيه في خدمتها. وإذا كان يشترك مع ابنته في انتظار قدوم الصحافي بودو إلى بوسعادة ليرفع بواسطته ظلامته ورفاقه إلى المسؤولين فيستعيدون اعتبارهم، من جهة، ولترفع بواسطته الابنة مشروعها في إنشاء كلية الطب إليهم، من جهة أخرى، فإنّ تعرّض الصحافي المذكور، خلال قدومه إلى المدينة، لحادث سير يودي به يطيح بحلمي الأب والابنة، فتنتهي الرواية بتعليق الحلمين المذكورين حتى إشعار آخر. على أنّه ثمّة شخوص أخرى في الرواية تتعالق مع هاتين الشخصيتين، بشكلٍ أو بآخر، ولها مساراتها التي تؤول غالباً إلى مصائر عاثرة. وبذلك، تصدر الرواية عن منظور روائي سلبي إلى العالم المرجعي المختص.

إلى ذلك، يستخدم خطيبي أنماطاً كلامية مختلفة، تتعدّى السرد والحوار إلى الوصف والرسالة والبطاقة والشهادة، ما يكسر نمطية السرد الذي يتكامل مع الحوار، في إطار النص. ويستخدم لغة رشيقة تجانب التقعّر، ولا تسقط في الابتذال، ويُكثر فيها من التشابيه المبتكرة والأمثال الشعبية والعبارات المحكية. وبذلك، يكون أميناً على العالم المرجعي المختصّ، ويوهم بواقعية الرواية، ويجعلها جديرة بالقراءة.

كاتب لبناني