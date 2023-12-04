رواية «إعصار عذب» للسورية شادية الأتاسي

صدرت عن الدار العربية للعلوم / ناشرون رواية «إعصار عذب» للكاتبة السورية شادية الأتاسي، تمثل الرواية الاتجاه الواقعي في الأدب السوري المعاصر، حيث رصدت الكاتبة هموماً اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية، وتفرد حيزاً واسعاً لحق الحرية والتعبير والعيش في وطن آمن. سعت خلالها الأتاسي إلى جعل الرمز الأنثوي مفارقة درامية لكل ما يؤثث المحيط حولها، فهذه الرغبة في تحقيق الذات، هي جزء من الرغبة في إعادة بناء الإنسان وحركة الحياة ومسيرة الوطن في آن معاً.

جاءت الرواية في 276 صفحة من القطع المتوسط.