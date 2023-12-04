ثقافة | صدر حديثا

رواية «إعصار عذب» للسورية شادية الأتاسي

4 - ديسمبر - 2023

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صدرت عن الدار العربية للعلوم / ناشرون رواية «إعصار عذب» للكاتبة السورية شادية الأتاسي، تمثل الرواية الاتجاه الواقعي في الأدب السوري المعاصر، حيث رصدت الكاتبة هموماً اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية، وتفرد حيزاً واسعاً لحق الحرية والتعبير والعيش في وطن آمن. سعت خلالها الأتاسي إلى جعل الرمز الأنثوي مفارقة درامية لكل ما يؤثث المحيط حولها، فهذه الرغبة في تحقيق الذات، هي جزء من الرغبة في إعادة بناء الإنسان وحركة الحياة ومسيرة الوطن في آن معاً.
جاءت الرواية في 276 صفحة من القطع المتوسط.

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  1. يقول سيف الدين الأتاسي:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 7:29 ص

    بالتوفيق والسداد والاستمرار في النجاح للكاتبة ودار النشر

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