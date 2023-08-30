روبياليس يحاول تبرئة نفسه في “قضية القبلة” عبر مقطع فيديو

مدريد: ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذى تحيط به الانتقادات، أرسل مقطع فيديو إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف إظهار أن اللاعبة جيني هيرموسو كانت تمزح بشأن القبلة التي منحها إياها على الفم عقب نهائي كأس العالم للسيدات.

وعرضت صحيفة “إل إسبانيول” الإلكترونية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ذكرت أنه جرى تصويره في حافلة المنتخب الإسباني للسيدات عقب مباراة نهائي كأس العالم 2023 التي انتهت بالفوز على المنتخب الإنكليزي، وعقب قبلة روبياليس للاعبة هيرموسو على الفم خلال الاحتفالات قبل مراسم التتويج على الملعب.

مُفاجأَة في قضية روبياليس وهيرموسو 🔥 انتشر فيديو لهيرموسو في حافلة الفريق قد يغير مسار القضية 📹 — GOAL Arabia (@GoalAR) August 30, 2023

وظهرت هيرموسو في مقطع الفيديو وهي تظهر صورة للحظة القبلة على هاتفها، إلى جانب صورة لحارس إسبانيا السابق إيكر كاسياس وهو يمنح قبلة للصحفية سارا كاربونيرو، زوجته الحالية، عقب فوز المنتخب الإسباني بلقب كاس العالم 2010 .

وتغنت اللاعبات بكلمتي “قبلة” و”الرئيس” خلال مرور روبياليس من بينهن في الحافلة.

ويتمسك روبياليس بأن القبلة كانت بالتراضي، وقد رفض الاستقالة رغم موجة الانتقادات الحادة التي وجهت له ومطالبة الكثيرين برحيله عن منصبه، في الوقت الذي قالت فيه هيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وفرض فيفا الإيقاف المؤقت على روبياليس وبدأ تحقيقات تأديبية، لكن يبدو أن روبياليس يحاول تبرئة نفسه عبر مقطع الفيديو الجديد.

وتجري المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا تحقيقات أيضا بشأن تصرف روبياليس.

(د ب أ)