روبيرتو مانشيني مدربا للمنتخب السعودي- (فيديو)

الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيطالي روبيرتو مانشيني لتولي قيادة منتخب المملكة الفترة القادمة، وذلك بعد أسابيع قليلة من رحيله عن تدريب المنتخب الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، عبر منصة “إكس” مقطع فيديو قصير بعنوان “شريط من الذكريات، تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر”، تم خلاله استعراض لقطات مصورة للمدرب مانشيني.

وعلق المدرب الإيطالي في مقطع الفيديو قائلا: “لقد صنعت التاريخ في أوروبا، والآن حان الوقت لصناعة التاريخ مع المنتخب السعودي”.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

وفي 13 أغسطس / آب الجاري، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استقالة مانشيني من منصبه مدربا لمنتخب البلاد، وتولى مانشيني المسؤولية في 2018 بعدما أخفق الفريق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.

وقاد مانشيني منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2021.

(الأناضول)