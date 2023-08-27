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روبيرتو مانشيني مدربا للمنتخب السعودي- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

روبيرتو مانشيني

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الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيطالي روبيرتو مانشيني لتولي قيادة منتخب المملكة الفترة القادمة، وذلك بعد أسابيع قليلة من رحيله عن تدريب المنتخب الإيطالي.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، عبر منصة “إكس” مقطع فيديو قصير بعنوان “شريط من الذكريات، تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر”، تم خلاله استعراض لقطات مصورة للمدرب مانشيني.
وعلق المدرب الإيطالي في مقطع الفيديو قائلا: “لقد صنعت التاريخ في أوروبا، والآن حان الوقت لصناعة التاريخ مع المنتخب السعودي”.

وفي 13 أغسطس / آب الجاري، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استقالة مانشيني من منصبه مدربا لمنتخب البلاد، وتولى مانشيني المسؤولية في 2018 بعدما أخفق الفريق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.
وقاد مانشيني منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2021.
(الأناضول)

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