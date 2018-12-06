روبير دي نيرو يدعو إلى عمل شيء ما بخصوص مقتل خاشقجي

الرباط: دعا الممثل الأمريكي “روبير دي نيرو” إلى عمل شيء ما بخصوص قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للنجم الأمريكي لعدد من وسائل الإعلام على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المغربية، ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال النجم الأمريكي إن “ما وقع لحاشقجي ليس جيدا، وغير مقبول، ويجب عمل شيء ما في هذا الملف”.

وأضاف “سأبقى أنتقد ما يقع في العالم، مثل ما وقع لخاشقجي”.

وأوضح أنه “يشعر أن هناك عددا من المشاكل في بلاده يجب إيجاد حلول لها”.

واعتبر أن هناك أمورا في كل البلدان تتطلب الانتقاد والانشغال بها”.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الثلاثاء، مشروع قرار يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

ويأتي مشروع القرار بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، حول جريمة قتل خاشقجي.

وأثارت الجريمة، التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة. (الأناضول)