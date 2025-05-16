روبيو: أعضاء حلف شمال الأطلسي سيوافقون بحلول يونيو على إنفاق دفاعي 5% على مدى عقد

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس إن كل الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي ستوافق بحلول قمة الحلف في يونيو حزيران 2025 على هدف إنفاق ما يعادل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع على مدى العقد المقبل.

وخفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل الدفاعي لحلف شمال الأطلسي خلال الجزء الأخير من ولايته الأولى التي استمرت من 2017 إلى 2021، وشكا مرارا من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة.

وقال روبيو لقناة فوكس نيوز “يمكنني أن أخبركم بأننا نتجه نحو عقد قمة في غضون ستة أسابيع، سيكون خلالها كل عضو في حلف شمال الأطلسي تقريبا عند مستوى اثنين بالمئة أو أعلى، ولكن الأهم من ذلك أن العديد منهم سيكونون فوق الأربعة بالمئة، وسيكون الجميع قد وافقوا على هدف الوصول إلى خمسة بالمئة على مدى العقد المقبل”.

ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي لعام 2025 في هولندا يومي 24 و25 يونيو/ حزيران.

(رويترز)