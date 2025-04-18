 روبيو: أمريكا ربما تتخلى عن جهود التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا

باريس: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ربما تتخلى عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحدث تقدم في الأيام المقبلة.

وقال روبيو في تصريحات أدلى بها في باريس بعد يوم ماراثوني من المحادثات التاريخية بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، إن المناقشات كانت بناءة وأنتجت مخططا للخطوات نحو السلام.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه من المتوقع عقد اجتماع جديد بنفس الصيغة في لندن خلال الأيام المقبلة.

وأضاف روبيو أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماع لندن ، ومن المتوقع عقده مطلع الأسبوع.

وقال روبيو للصحافيين عند المغادرة “لقد وصلنا الآن إلى نقطة نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا ممكنا أم لا”.

وبعد أسابيع من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والتي فشلت في إنهاء القتال، قال روبيو إن الإدارة الأمريكية تريد أن تقرر “في غضون أيام ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وقال روبيو للصحافيين قبل مغادرته باريس حيث شارك في محادثات رفيعة المستوى بشأن الحرب بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وممثلين من كييف أمس الخميس “إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا فإننا نحتاج إلى التخلي عن المهمة “، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الجمعة.

وأضاف “يتعين علينا أن نقرر بسرعة كبيرة الآن، وأنا أتحدث عن مسألة أيام، ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا. إذا لم يكن ممكنا، وإذا كنا متباعدين جدا بحيث لا يحدث هذا، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون الرئيس قد وصل إلى مرحلة يقول فيها: “لقد انتهينا”.”

وساهم روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف في قيادة الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام. وتم عقد عدة جولات من المفاوضات في المملكة العربية السعودية. وقال روبيو إن ويتكوف التقى بوتين ثلاث مرات.

ورفضت موسكو بشكل فعلي قبول وقف إطلاق نار شامل دعا إليه ترامب وأيدته أوكرانيا. واشترطت روسيا وقف جهود التعبئة الأوكرانية وإمدادات الأسلحة الغربية، وهي مطالب رفضتها أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، واصلت روسيا سلسلة من الضربات القاتلة على المدن الأوكرانية، طبقا لمسؤولين هناك، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين بعد أيام من مقتل 34 شخصا على الأقل جراء صواريخ خلال احتفالات أحد الشعانين في مدينة سومي الشمالية.

يشار إلى أن محادثات بشأن سلام محتمل، تعثرت منذ أن رفضت موسكو اقتراحا لوقف إطلاق النار كان قد تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر الماضي.

(أ ب)