روبيو: خيار وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا ليس مستبعدا من طاولة المفاوضات

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن خيار وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا “ليس مستبعدا من طاولة المفاوضات.”

وصرح روبيو بذلك خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”، بعد مرور يومين على الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وعقب القمة، تخلى ترامب عن دعوته السابقة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعم بدلا من ذلك النهج الذي يفضله بوتين والقائم على التفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل ينهي الحرب.

وردا على سؤال خلال المقابلة بشأن ما إذا كان خيار وقف إطلاق النار مستبعدا من طاولة المفاوضات قال روبيو: “لا، ليس مستبعدا.”

وواصل روبيو قائلا: “اتفق الجميع على أن أفضل طريقة لإنهاء هذا الصراع هي عبر اتفاق سلام شامل. ولا شك في ذلك. أعني، من الذي يمكنه معارضة حقيقة أن نأتي إليكم غدا ونقول: لدينا اتفاق سلام شامل، وقد تم الأمر. أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحرب.” وشكك روبيو بشأن مدى ضرورة وقف إطلاق النار خلال مسار التفاوض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد دعت إليه ، بينما لم توافق روسيا بعد. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، غدا الاثنين، برفقة مجموعة من القادة الأوروبيين، للقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

(د ب أ)