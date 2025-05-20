روبيو: سألنا دولا عما إذا كانت مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تناقش نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، لكنه أوضح أن واشنطن تواصلت مع عدد من دول المنطقة لاستطلاع مدى استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة يبدون رغبة في مغادرتها طواعية.

وأضاف روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: “ما تحدثنا عنه مع بعض الدول هو التالي: إذا أعرب أحدهم طواعية عن رغبته في الذهاب إلى مكان آخر لفترة من الوقت، سواء بسبب مرض أو لأن أطفاله بحاجة للالتحاق بالمدرسة أو ما شابه، فهل هناك دول في المنطقة مستعدة لاستقباله مؤقتا؟”، مشيرا إلى أنه لا علم لديه بأن ليبيا كانت من بين تلك الدول.

ورد السناتور الديموقراطي جيف ميركلي قائلا “إذا لم يكن هناك مياه نظيفة ولا طعام والقصف في كل مكان، فهل هذا حقا قرار طوعي؟”.

Rubio Confirms there is a plan to cleanse Palestinians from Gaza to other countries. As Israel is destroying all of it to make it uninhabitable. He goes on to say only if they ask to leave. Which is why Israel is destroying all of the infrastructure to force them. pic.twitter.com/3UUBQoidfN — Ali (@MerruX) May 20, 2025

وكانت قناة “ان بي سي” الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادر لم تسمها، مؤخرا، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل نحو مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا.