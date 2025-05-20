روبيو: سألنا دولا عما إذا كانت مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تناقش نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، لكنه أوضح أن واشنطن تواصلت مع عدد من دول المنطقة لاستطلاع مدى استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة يبدون رغبة في مغادرتها طواعية.
وأضاف روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: “ما تحدثنا عنه مع بعض الدول هو التالي: إذا أعرب أحدهم طواعية عن رغبته في الذهاب إلى مكان آخر لفترة من الوقت، سواء بسبب مرض أو لأن أطفاله بحاجة للالتحاق بالمدرسة أو ما شابه، فهل هناك دول في المنطقة مستعدة لاستقباله مؤقتا؟”، مشيرا إلى أنه لا علم لديه بأن ليبيا كانت من بين تلك الدول.
ورد السناتور الديموقراطي جيف ميركلي قائلا “إذا لم يكن هناك مياه نظيفة ولا طعام والقصف في كل مكان، فهل هذا حقا قرار طوعي؟”.
Rubio Confirms there is a plan to cleanse Palestinians from Gaza to other countries. As Israel is destroying all of it to make it uninhabitable. He goes on to say only if they ask to leave. Which is why Israel is destroying all of the infrastructure to force them. pic.twitter.com/3UUBQoidfN
وكانت قناة “ان بي سي” الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادر لم تسمها، مؤخرا، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل نحو مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا.
ههه يعني ترامب المتصهين الأرعن المجنون مصر على سرقة أرض غزة العزة و تحويلها إلى منتجع سياحي له بامتياز فلا تجتاز فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
يا عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي أين سيذهب 2 مليون فلسطيني محاصر بالجوع والعطش والمرض والقصف المسعور المتوحش بالصواريخ الأمريكية والأوروبية القذرة في غزة العزة هذي سنتين على التوالي، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
يا للعجب، يخرجون اناس من أرضهم و ارض اجدادهم….
أولا – “إذا لم يكن هناك مياه نظيفة ولا طعام والقصف في كل مكان، فهل هذا حقا قرار طوعي؟”.
ثانيا – ما دخل أمريكا “إذا أعرب أحدهم طواعية عن رغبته في الذهاب إلى مكان آخر لفترة من الوقت، سواء بسبب مرض أو لأن أطفاله بحاجة للالتحاق بالمدرسة أو ما شابه ؟” .
ثالثا- لما أصبحت أمريكا ، في زمن الحكومة الحالية ، إنسانية إلى هذه الدرجة فلماذا لا تترك من يعربون طواعية عن رغبتهم ، من أمريكا اللاتينية ، في الذهاب إلى مكان آخر في الولايات المتحدة الأمريكية ، لفترة من الوقت ، بسبب مرض أو لأن أطفاله بحاجة للالتحاق بالمدرسة أو ما شابه ؟ .
رابعا – هل نسي وزير الخارجية الأمريكي حشود الأفغان في كابول وهم يركضون وراء الطائرة المتحركة وبعضهم يتشبث بها رغبة منهم في الذهاب إلى مكان آخر في أمريكا خوفا من طالبان ، لأنهم خدموا “أمريكا أولا” وليس طالبان ؟ . فلماذا لم ترحلهم أمريكا إليها أو على الأقل إلى دول المنطقة أو الحليفة لاستقبالهم وهم يبدون رغبة في مغادرة أفغانستان طواعية ، كما فر منها طواعية رئيسهم أشرف غني ؟ .
يبدو أن الاعلام العربي بالغ في تاثير الحفاوة والمكاسب المادية التي حصل عليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الدول الغربية التي زارها موءخراً ستساعد على انهاء معاناة الشعب الفلسطيني ولكن هذه الامال تبددت في الرياح لان ممارسة الدبلوماسية الفعالة لا تعتمد على انفاق البلايين ولكن ممارسة الدبلوماسية الفعال والصمود وكسب تاءييد الراي العام العالمي.
هل كان التدخل الاميركي لتهجير الفلسطينيين من غزة احدى نتائج زيارة دونالد ترامب الى دول الخليج ؟!