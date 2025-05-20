روبيو: عدد التأشيرات التي ألغتها أمريكا يقدر بالآلاف

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إن عدد التأشيرات التي ألغتها الولايات المتحدة “ربما بالآلاف”، مضيفا أنه يعتقد أنه لا يزال هناك مزيد لفعله.

وذكر روبيو أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ “لا أعرف أحدث عدد، ولكن ربما لا يزال أمامنا المزيد للقيام به”.

وتابع “التأشيرة ليست حقا، إنها امتياز”.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن حاملي تأشيرات الطلاب والبطاقات الخضراء معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأمريكية، واتهموهم بدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووصف منتقدو ترامب تلك الجهود بأنها اعتداء على حرية التعبير وانتهاك للدستور.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري احتجزت طالبة تركية من جامعة تافتس لأكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل على غزة. وأمرت محكمة اتحادية بالإفراج عنها بكفالة.

(رويترز)