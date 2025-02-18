روبيو في الشرق الأوسط: دبلوماسية تجريب المجرَّب

يواصل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة في الشرق الأوسط هي الأولى له منذ تسلم المنصب في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت من دولة الاحتلال الإسرائيلي كما يتوجب عليها أن تبدأ، وتمرّ بالمملكة العربية السعودية والإمارات.
وكي يعطي مؤشراً مبكراً وصريحاً حول توجهات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة خلال رئاسة دونالد ترامب الثانية، خالف روبيو عرفاً غير مدوّن دأب عليه غالبية وزراء خارجية الولايات المتحدة، فلم يخصص بضع ساعات لزيارة رام الله والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. المغزى الأول يمكن أن يقود إلى عزوف واشنطن عن التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية عموماً، والامتناع خصوصاً عن منحها أي دور ضمن ترتيبات ما يُسمى بـ«اليوم التالي» في قطاع غزة.
وأما المغزى الثاني فيمكن أن يذهب في اتجاه تشكيل خطوة إضافية أوضح وأكثر صراحة في التراجع عن حلّ الدولتين، بما ينتهي عملياً إلى اعتناق السياسة الرسمية المعلنة لحكومة بنيامين نتنياهو التي ترفض ذلك الحل الكلاسيكي أولاً، كما تناهض أي مسعى لإقامة دولة فلسطينية تالياً.
في الرياض، وبعد الاجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سمع روبيو خلاصة موقف المملكة من مسألة أولى عزيزة على قلب ترامب هي آفاق التطبيع مع دولة الاحتلال، وأنه غير وارد إلا في ظل سلام عادل وشامل ينطوي أيضاً على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولم يكن الموقف جديداً إذ سبق أن شدد عليه بن سلمان شخصياً في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى أواسط أيلول/ سبتمبر الماضي.
من المشروع بالتالي اختصار جولة روبيو في أنها لا تقوم بما هو أكثر من تجريب المجرَّب، أي السير على خطى سلفه أنتوني بلينكن الذي ضرب رقماً قياسياً في القيام بـ11 جولة إلى المنطقة، وغادر المنصب صحبة سيده بايدن من دون أي إنجاز ملموس أو فارق. وكان روبيو قد دشن هذا النهج في تجريب ما جُرّب سابقاً وأثبت فشله ابتداء من المحطة الأولى في دولة الاحتلال، حين أسمعه نتنياهو ما اعتاد على إسماعه إلى رجال الإدارة السابقة.
وفي الجانب العملي من تحجيم جولة روبيو لجأ نتنياهو إلى تكتيك قديم مألوف لديه، هو اعتماد مزيج من المناورة والمماطلة والتفخيخ في التعامل مع حرص المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على استئناف التفاوض مع «حماس» حول المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار والتبادل، فأرسل إلى القاهرة وفداً منخفض المستوى ومحدود الصلاحيات. وبالتالي لم يترك لأمثال ويتكوف وروبيو سوى ميدان التصريحات الجوفاء، التي تنسفها الوقائع الفعلية على الأرض.
والأرجح أن اجتماع روبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الرياض أيضاً، لم يخرج بدوره عن إعادة تجريب ما سبق أن تناوله الأخير مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن أواخر العام 2019، بصرف النظر عن ثمار هذه التجارب المعادة وسواها.
*( زيت ولبن .. لبن وزيت).
هذا مثل فلسطيني قديم يطبقه وزير
خارجية امريكا.
** لف ودوران والنتيجة ( مكانك سر )؟!
وكأنك يا أبوزيد ما غزيت..
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
روبيو في الشرق الأوسط: دبلوماسية تجريب المجرَّب
أعتذر اليوم لأنني مضطر لكتابة تجربتي مع أحد العملاء في مطبعتي، وهو اسم مشهور في عالم رجال الأعمال، لكنه أيضًا معروف بالنصب والاحتيال وعدم دفع حقوق الآخرين. لم أكن غافلًا يومًا عن أسلوبه في الاحتيال واحترافه تدوير نفس الحوار في كل مرة يرغب فيها بطباعة مواد خاصة بشركته، التي يُعلن أن رأس مالها 100 مليون دولار. في ذلك الوقت، كانت العملة في اليونان هي الدراخما، وعلينا أن نتخيل ضخامة هذا المبلغ. ورغم ثرائه الظاهر، كان هذا الرجل لا يدفع حقوق الناس.
إنه أستاذ في إقناع ضحاياه، حيث يرسل في كل مرة شخصًا مختلفًا للتعامل مع المطبعة. يتبع نفس الأسلوب: وعود كثيرة لا يفي بها، معتمدًا على أسلوبه الماهر في فرض نفسه وإقناع الآخرين. كلما احتاج إلى تنفيذ عملية نصب جديدة، كان يدفع مبلغًا تافهًا من حساب قديم، ليتمكن من الحصول على أعمال جديدة دون مقابل.
بعد صبر دام ست سنوات، قررت استعادة كامل حقوقي دفعة واحدة. اتصلت بمحامي المطبعة واتفقنا على إنهاء أوراق الحجز عليه، بناءً على توقيعه على إذن خروج وتسليم البضاعة، وهو لا يعلم أن توقيع المستلم له قوة الشيك بدون رصيد. في أوروبا، لا يُعتد بوصل الأمانة، ولهذا كان هذا التوقيع كافيًا. ( 1 )
استخرجنا قرار الحجز على أحدث سيارة مرسيدس يملكها، بالإضافة إلى الحجز على الشركة، وكل ذلك دون الحاجة إلى حضوره في المحكمة. كان الأمر بمثابة ضربة مباغتة له.
طلبت من المحامي عدم إرسال أي إشعار إليه حتى اللحظة المناسبة. ثم جاء اليوم الذي طلبني فيه لمقابلته، نظرًا لضخامة العملية الجديدة، مدعيًا أنه سيدفع بعض المستحقات. اتفقنا على موعد لإرسال المحضر أثناء وجودي في شركته.
ما أسعدني في ذلك اليوم هو حضور المحضر ومعه اثنان من رجال الشرطة. دخلت السكرتيرة وهي مرعوبة، وأبلغها الشرطة بأنهم جاءوا لحجز الشركة والسيارة. طلبوا مفتاح السيارة، وتم تنفيذ الحجز بالفعل.
وقفت أنتظر رد فعله. لم يصدق نفسه وهو يردد: “معقول! من يجرؤ على الحجز على سيارتي؟!” رفع صوته معظِّمًا من شأنه، ملقيًا اللوم على من “تجرأ” على فعل ذلك. وحين أخبرته أنني من قام بالحجز، أصيب بالذهول.
قلت له: “ست سنوات وأنا صابر، تظنني رجلًا ساذجًا؟! يكفيك استهبالًا ونصبًا.”
انتابه انهيار تام وسقط السيجار الكوبي من يده. وخلال نصف ساعة فقط، كان المبلغ كاملًا في يد المحضر. يا للعجب! من أين جاء بهذا المبلغ الضخم بهذه السرعة؟! هؤلاء القوم دائمًا لديهم حلول جاهزة، وطالما يستطيعون التأجيل والاستنزاف، فلِمَ لا يفعلون؟ ( 2 )
وهنا أود أن أوضح نقطة مهمة: خداع الأشخاص يشبه تمامًا خداع الدول. نفس الأساليب، نفس المراوغات، ونفس الأكاذيب التي تُقال بحجج ووعود براقة لا تُنفذ. على مستوى الأفراد أو الدول، المحتالون يتبعون نفس المنهجية: دفع القليل للحصول على الكثير، التسويف، والخداع حتى اللحظة الأخيرة.
هؤلاء هم الغرب وأمريكا. ينصبون علينا، ونصدقهم فقط لأننا نسعى لرضاهم. يقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا، ونحن ما زلنا نطلب الرحمة منهم. المنطقة تعيش في خراب دام 77 عامًا، وما زالوا يهددوننا بالمزيد. إنهم دائمًا يسألون: “هل من مزيد؟”
وفي يوم من الأيام، إذا استمر صبرنا عليهم، سيحتلوننا بالكامل.
السوق الأوروبية ساعدت إسرائيل في حربها على غزة بمبلغ 134 مليار دولار، غير ما قدمته “ماما أمريكا”. الله وحده يعلم حجم الأموال التي تُدفع لهذا العدو من أجل قتلنا وتدمير بلادنا.
حسبي الله ونعم الوكيل. ( 3 )
انتهى عهد التورات الكلاسيكية..
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وبدأ عهد الثورات رغم ذلك..
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ما نشهده في سياسة امريكا خصوصا داخليا.. ثم
خارجيا اراه ثورة مكتملة الاركان..
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لك يستقر الأمر بعد.. الارتجاج لا زالت في بدايتها فقط..
وهي قد تكون ارتجاجات تبدو عشوائة.. وهذا امر
عادي في الضواهر الطبيعية.. فاذا وقفنا بعيدا من
الأمر لنشاهد .. ستتجلى الصورة.. كل شيئ متجه
نحو make america great again..
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ترامب يخيف العالم بخطاباته.. نائبه ديفانس يعيد
تربية اوروبا في عقر دارها… روبيو احرق الحشب
الدي تصنع منه لغة الدبلامسية..
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هحوم… هجوم… هجوم… على العالم..
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لكن.. هناك احتمال انهم فاتهم القطار.. احتمال موجود فعلا..
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النتيجة.. سنشهد لخبطة.. واعادة تموقعات.. روسيا قد تصبح حليفا لامريكا.. الصين قد تصبح حليفا لاوروبا.. الهند قد تصبح المستفيد الاكبر..
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والعالم العربي.. صراحة.. قد يخرج مستفيدا ايضا..
اعلم ان هذا لا يتماشى مع عقدة النقص المعهودة..
لكنها الحقيقة..
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فلسطين.. للاسف… الامر مقلق للغلية ما دام
الفلسطينيون لم يأخذوا بزمام المبادرة.. على الاقل وحدة الكلمة..
صمود المقاومة الإسلامية الفلسطينية, والتضحيات للشعب الفلسطيني, يصعب للملحد استيعابها.