روبيو وماسك يتشاجران أمام ترامب في اجتماع وزاري للإدارة الأمريكية

واشنطن- “القدس العربي”: اشتبك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع ملياردير التكنولوجيا والمستشار المقرب لترامب، إيلون موسك، خلال اجتماع وزاري مثير للجدل استضافه الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن ماسك، أغنى رجل في العالم والذي يرأس ست شركات كبرى، هاجم روبيو، ووبخ السيناتور السابق لعدم طرده الكثير من القوة العاملة في وزارة الخارجية، واصفا إياه بأنه “جيد فقط على شاشة التلفزيون”، لكنه بالكاد جيد في أي شيء آخر، نقلا عن مقابلات مع خمسة أشخاص على دراية بالأحداث.

وكان روبيو، في السر، “غاضبًا” من ماسك لبعض الوقت، وخاصة بعد أن حددت وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) أهدافها لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي تدير مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية والإنسانية والتنموية في أكثر من 100 دولة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، الذي لم يحضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، رد روبيو بقوة.

وزعم وزير الخارجية أن ماسك لم يكن يقول الحقيقة. وتساءل عما إذا كان ينبغي إعادة أكثر من 1500 موظف في وزارة الخارجية دخلوا في التقاعد المبكر ليتم فصلهم من العمل حتى يتم احتسابهم ضمن حالات التسريح، حسبما ذكرت الصحيفة.

وبعد تصاعد حدة الجدل، تدخل ترامب للدفاع عن روبيو. وأشاد الرئيس بأعلى دبلوماسي في البلاد لقيامه “بعمل رائع”، وقال إنه يتعامل مع جدول أعمال مزدحم، مليء بالظهور الإعلامي ولا يزال يتعين عليه الإشراف على وزارة الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وسُئل ترامب عن التقرير المثير للجدل يوم الجمعة، فنفى أن يكون روبيو وماسك قد تشاجرا، وأشاد بهما لقيامهما بعمل جيد.