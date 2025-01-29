روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة من جديد

عاجل..القسام: قتل وجرح عسكريين إسرائيليين في قصف قوة برفح والإجهاز على من تبقى منها من المسافة صفر
واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد لنظيره المصري بدر عبد العاطي أهمية التعاون الوثيق لضمان عدم تمكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من حكم غزة مرة أخرى.
(رويترز)
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إن شاء الله حركة سوف تحكم غزة و كل فلسطين من النهر الى البحر ،
مالم تستطيعوا انجازه بالحرب والعدوان لن تنجزوه بالسياسة
إن شاء الله حركة سوف تحكم غزة و كل فلسطين من النهر الى البحر ،
مالم تستطيعوا انجازه بالحرب والعدوان لن تنجزوه بالسياسة