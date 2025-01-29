سياسة | دولي

روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة من جديد

29 - يناير - 2025

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واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أكد لنظيره المصري بدر عبد العاطي أهمية التعاون الوثيق لضمان عدم تمكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من حكم غزة مرة أخرى.

(رويترز)

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  1. يقول راشد:
    يناير 29, 2025 الساعة 4:10 ص

    إن شاء الله حركة سوف تحكم غزة و كل فلسطين من النهر الى البحر ،

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  2. يقول Abo Ahmad:
    يناير 29, 2025 الساعة 6:30 ص

    مالم تستطيعوا انجازه بالحرب والعدوان لن تنجزوه بالسياسة

    رد

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