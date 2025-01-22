سياسة | دولي

روبيو يتعهد خلال مكالمة مع نتنياهو بـ”دعم ثابت” لإسرائيل

22 - يناير - 2025

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واشنطن: أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو الأربعاء على دعم بلاده الثابت لإسرائيل، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يومين من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن روبيو تحدث إلى نتنياهو “للتأكيد على أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يشكل أولوية قصوى للرئيس ترامب”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 23, 2025 الساعة 4:06 ص

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة بالسلاح القذر والمال الفاسد على حساب شعب فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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