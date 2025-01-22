روبيو يتعهد خلال مكالمة مع نتنياهو بـ”دعم ثابت” لإسرائيل

واشنطن: أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو الأربعاء على دعم بلاده الثابت لإسرائيل، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يومين من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن روبيو تحدث إلى نتنياهو “للتأكيد على أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يشكل أولوية قصوى للرئيس ترامب”.

(أ ف ب)