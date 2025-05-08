روبيو يدعو إلى خفض التصعيد بين الهند وباكستان بشكل فوري

واشنطن: دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى خفض التصعيد بين الهند وباكستان بشكل فوري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، بحسب بيان نشرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس.

وذكر البيان، أن روبيو، أكد خلال الاتصال على ضرورة خفض التوتر بين الهند وباكستان بشكل فوري.

وأعرب روبيو، عن دعم الولايات المتحدة للحوار المباشر بين الهند وباكستان.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير قنوات الاتصال بين البلدين.

كما أشار البيان، إلى أن روبيو، أعرب عن حزنه لوقوع خسائر بشرية في الاشتباكات الدائرة، وطالب بـ”اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء دعم باكستان للمجموعات الإرهابية”.

وأعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان وإقليم “آزاد كشمير” المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها “بنى إرهابية”، فيما أعلنت حكومة إسلام أباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

(الأناضول)