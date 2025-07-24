روبيو يشدد على ضرورة معالجة الأزمة في جنوب سوريا عبر الحوار مع حماية المدنيين

واشنطن: شددت الولايات المتحدة على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الحالية في جنوب سوريا وأهمية حماية المدنيين من جميع الأطراف.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ليل الأربعاء/ الخميس عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الوزيرين ناقشا الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا الأوضاع الأمنية في المنطقة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

(د ب أ)