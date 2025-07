روبيو يطالب الحكومة السورية بمنع “الجهاديين” من الوصول إلى جنوب البلاد

واشنطن: طالب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم السبت، الحكومة السورية بمنع وصول “الجهاديين” إلى جنوب البلاد، الذي شهد مواجهات طائفية دامية خلال الأسبوع الماضي.

وقال روبيو، في بيان على منصة “إكس”: “إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية (…) فيجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم “الدولة الإسلامية” وأي جهاديين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر”.

وكانت المواجهات الطائفية بين مقاتلين من العشائر والدروز في معقل الطائفة الدرزية بمحافظة السويداء قد استدعت تدخل الحكومة السورية، التي يقودها إسلاميون، إلى جانب إسرائيل وقبائل مسلحة أخرى.

وسعت مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة إلى تجنّب المزيد من التدخل العسكري الإسرائيلي، مع موافقة القوات السورية على الانسحاب من المنطقة.

وأضاف روبيو: “ظلت الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات المروّعة والخطيرة في جنوب سوريا”.

If authorities in…

