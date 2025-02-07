روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

روبيو في سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان، 6 فبراير 2025

واشنطن: قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل ودولاً عربية في منتصف فبراير شباط الجاري، في أول زيارة له للشرق الأوسط بعد الكشف عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين خارج غزة، والذي قوبل بتنديد واسع النطاق.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير شباط.

ونددت جماعات لحقوق الإنسان بمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة بشكل دائم كجزء من سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

وقال روبيو، يوم الأربعاء، إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى “بشكل مؤقت”، بينما يتم إعادة إعماره بعد الحرب.

وذكر المسؤول الأمريكي أن روبيو سيناقش، خلال الجولة، الوضع في غزة، وتداعيات الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وسيواصل نهج ترامب في محاولة حلحلة الوضع الراهن في المنطقة.

وتابع المسؤول بالقول: “لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر. إنه مثل الغسل والشطف ثم التكرار. يصبح الأمر مألوفاً، وتبدأ في الاعتقاد أن هذه هي الحياة وما يجب أن نتوقعه. ويؤمن الرئيس ترامب وماركو روبيو أن الوضع ليس كذلك، وأن الأمور يمكن أن تتغير”.

واقترح ترامب مراراً، منذ 25 يناير كانون الثاني، أن يتم نقل الفلسطينيين من غزة لدول عربية بالمنطقة مثل مصر والأردن، وهي فكرة ترفضها الدول العربية والفلسطينيون.

وجدد مقترح ترامب إحياء مخاوف راسخة لدى الفلسطينيين من تهجيرهم من أرضهم بشكل دائم.

(رويترز)