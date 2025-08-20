سياسة | دولي | الولايات المتحدة

روبيو يعلن عقوبات أمريكية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان “اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال” كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.

