روبيو يقول إنه سيلغي تأشيرات طلاب صينيين

واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أنّه سيُلغي “بفعالية” تأشيرات طلاب صينيّين، متحدّيا بذلك بكين التي اشتكت من تعليق واشنطن عمليات معالجة التأشيرات.

وقال روبيو في بيان إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب “ستُلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين، وبخاصة أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني، أو الذين يدرسون في مجالات حسّاسة”.

وأضاف “سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.

ويشكّل هذا الإعلان تحدّيا واضحا لبكين بعد أن انتقدت قراره في اليوم السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، مؤقتا على الأقلّ.

ولطالما كان الشباب الصينيون عنصرا أساسيا في الجامعات الأمريكية التي تعتمد على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة.

وأرسلت الصين إلى الولايات المتّحدة 277.398 طالبا في العام الدراسي 2023-2024، على الرغم من أن الهند تجاوزتها لأول مرة منذ سنوات، وفقا لبيانات رسمية.

(أ ف ب)