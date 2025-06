روبيو يندد بـ”دعوات إيرانية لاعتقال وإعدام” غروسي

نيويورك: ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بما قال إنها “دعوات في إيران لاعتقال وإعدام” المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، السبت، وصف روبيو هذه الدعوات بأنها “غير مقبولة”، ودعا إلى إدانتها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي دعمه لـ”جهود التحقق والمراقبة” التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وقال: “دعوات إيران لاعتقال وإعدام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، غير مقبولة ويجب إدانتها”.

وأعرب عن تقديره لعمل غروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة.

Calls in Iran for the arrest and execution of IAEA Director General Grossi are unacceptable and should be condemned.

We support the lAEA’s critical verification and monitoring efforts in Iran and commend the Director General and the lAEA for their dedication and professionalism.…

