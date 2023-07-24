روبي تظهر بفستان مثير على الساحل الشمالي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أشعلت الفنانة روبي حفلها الغنائي الذي أحيته في الساحل الشمالي، بوصلة رقص على أنغام أغنيتها “يا ليالي” التي طرحتها مؤخراً بمشاركة الفنان أحمد سعد.

ونشرت روبي على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من الحفل وهي ترقص على أنغام الأغنية وسط هتافات وتصفيق الجمهور.

وظهر ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي في الفيديو وهو يتفاعل مع غناء روبي ويرقص ويغني مع أغنياتها.

وقدمت روبي بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “يا ليالي” مجموعة من أجمل أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور.